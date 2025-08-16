El submarino: "Pelotas" garibaldianos

El gurú Pablo Iglesias siempre fue sensible al "peloteo", aunque las circunstancias hayan terminado, en ocasiones, partiendo peras con algunos de sus "pelotas", como aquel que llegó a meter una silla en la bancada morada del Congreso durante una sesión de constitución de legislatura con tal de estar al lado de sus entonces oráculos. Ahora, con el nuevo negocio de hostelería montado en Lavapiés, aunque la corte de bufones anda más reducida, no han faltado los ditirambos. Algún malvado, por cierto, todavía recuerda cómo el empresario hostelero cargaba en tiempos contra una marca de refresco y exigía numerosas latas en los catering de los programas a los que acudía.