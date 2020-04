¿Están preparadas las universidades para finalizar el curso de forma online?

En los últimos años hemos podido comprobar como el sector de la educación se ha ido adaptando a las nuevas tecnologías. Sin embargo, está evolución no ha sido todo lo rápida que debía, provocando que muchas de las universidades en España no estén preparadas hoy en día para desarrollar un modelo de enseñanza completamente online, algo que se ha incentivado al tener que finalizar este curso, casi con total seguridad, de forma no presencial.

“Para las universidades es indispensable incorporar soluciones integrales de LMS (plataformas de gestión del aprendizaje o Learning Management System). Actualmente la tecnología disponible permite mucho más que colgar los materiales docentes como repositorio en la nube o realizar videoconferencias como forma de comunicación entre el profesor y el alumno. Da la posibilidad de desarrollar una plataforma que puede personalizarse gracias al código abierto, que permite que tanto alumnos como docentes tengan una experiencia de aprendizaje excelente con independencia de si la modalidad formativa es 100% presencial, online o mixta”, afirma Margarita Álvarez, Southern Europe Regional Director de Instructure, compañía líder en tecnología de software como servicio (SaaS) en el sector de la educación.

“La implementación de herramientas de LMS va mucho más allá que para un momento puntual. Ofrece una mayor proyección global a nuestras instituciones educativas que les permitiría aumentar aún más el número estudiantes matriculados desde cualquier lugar del mundo, flexibilizar la docencia a estudiantes y profesores, fomentar el trabajo colaborativo al máximo nivel y mejorar en gran medida su posicionamiento como institución educativa. Esto es posible, y en nuestro país ya existen casos de éxito”, sentencia la directiva de Instructure.

Hay países en los que este tipo de soluciones docentes funcionan desde hace años con total normalidad en la comunidad educativa, incorporando así soluciones innovadoras y actualizadas, alejadas de tecnologías más rígidas y obsoletas, y empoderando al estudiante para que decida cómo quiere formarse, sin necesidad de tener que elegir si presencial u online. Es el caso de Estados Unidos, hasta el punto de que 8 de cada 10 estudiantes realizan algún tipo de aprendizaje online y el 76% indica es “mejor o igual que” la educación presencial, según el 2019 Online Education Trends Report, realizado por BestColleges.

“Pese a que actualmente se están haciendo miles de videoconferencias en universidades de toda España, esta es sólo una parte de lo que implica un modelo de enseñanza online. Es clave la aplicación de una metodología planificada, la cual incluya itinerarios predefinidos, trabajo colaborativo, contenidos adecuados con cursos y recursos, evaluaciones, etc. Universidades, escuelas de negocio, o cualquier otro tipo de institución educativa tienen que ser conscientes de la importancia de instaurar en su modelo de enseñanza una plataforma que permita a profesores y alumnos, quienes sin duda están haciendo un excelente trabajo de adaptación estas semanas, estar en contacto permanente y desarrollar los modelos educativos sin importar si están o no presencialmente en el aula”, declara Álvarez.

Casos de éxito en España

En nuestro país ya hay centros donde las herramientas de LMS forman parte de su ADN. Un claro ejemplo de ello lo encontramos en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), una de las universidades españolas más innovadoras, que ofrece todas las herramientas digitales y de creación de contenido que profesores y alumnos necesitan para crear una experiencia de aprendizaje más intuitiva y conectada.

“Para nosotros es clave ofrecer a nuestros alumnos la posibilidad de desarrollar su proyecto educativo de la forma que mejor se adapte a sus necesidades. Por eso, la incorporación de una herramienta open source, como Canvas, que permite a los profesores crear las clases como deseen, de una forma fácil y sencilla, ha sido un salto cualitativo increíble. De hecho, es uno de los elementos que nos han convertido en referente en innovación en educación superior, no sólo en nuestro país”, afirma César Sepúlveda, Director de Informática para Operaciones y Educación de Universidad Internacional de La Rioja

Por su lado, CUNEF, el Colegio universitario de estudios financieros, afirma: “En CUNEF hace tiempo que decidimos apostar por integrar en nuestro proceso formativo un LMS potente, fácil de usar, 100% "mobile" y de última generación -en nuestro caso Canvas- que nos permitiera acompañar la actividad presencial con diferentes acercamientos no presenciales que enriquecen notablemente la adquisición de conocimientos y competencias de nuestros estudiantes de grado y postgrado. Contar con dicho soporte tecnológico, junto con el ánimo colaborativo de alumnos y profesores, están siendo decisivos, producen sinergias positivas y nos permiten abordar con fiabilidad la docencia universitaria en todas nuestras titulaciones”, afirma Luis Díaz Marcos, Postgraduate Academic Director en CUNEF.

Otro de los casos más peculiares es el Basque Culinary Center. “En Basque Culinary Center hemos transformado nuestra metodología, sistemas de evaluación y aprendizaje al entorno digital. Canvas es una de las plataformas que ha posibilitados dicha transformación. La adaptabilidad de la tecnología que nos ofrece la plataforma de Canvas ha posibilitado que se pueda trasladar un ámbito tan complejo como la Gastronomía al espacio online. Con un enfoque absolutamente práctico y respetando nuestra filosofía "learning by doing" se ha planteado una metodología en la que los y las alumnas están en contacto continuo con los profesores, se pueden realizar tareas colaborativas, master class y showcookings en directo con intervención de los estudiantes, etc.”, destaca Alex Beitia, director académico de Basque Culinary Center.

En el caso de ISDI: "En la situación actual, todos los centros educativos de los distintos niveles se han visto forzados a una formación online. Lo cierto es que nuestros alumnos están formándose desde el comienzo de su formación en ISDI de una manera síncrona y asíncrona en plataformas como Canvas, aun siendo alumnos presenciales. Gracias a nuestra LMS, seguimos interactuando con ellos como se hacía de una manera presencial, siguen manteniendo sus trabajos grupales, se realizan las evaluaciones de forma online y monitorizamos constantemente todas actividades realizadas. De igual manera, dotamos a nuestros profesores de herramientas que facilitan su labor, permitiéndoles evaluar, corregir, interactuar y dar feedback a sus alumnos de una manera ágil y pedagógica”, afirma César Crespo, CTO de ISDI.