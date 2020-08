El arranque de curso será presencial para los alumnos de Infantil y Primaria. Lo harán en «grupos burbuja». Es decir, grupos estables de convivencia, de un máximo de 25 alumnos, que podrán relacionarse entre sí sin necesidad de guardar distancia de seguridad ni mascarilla aunque sin contacto con otros grupos. Es la idea de la que parten todas las autonomías y parece inamovible a pocas semanas de volver a las aulas. Pero todas las comunidades autónomas quieren unas directrices comunes ante el inicio de curso más incierto en el que cada comunidad ha diseñado sus propios protocolos. El Ministerio de Sanidad y el de Educación están rediseñando un protocolo común para tener una vuelta al cole segura y determinar qué hacer cuando se detecten positivos en un centro, que podría estar listo al final de esta misma semana, según avanzó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Pero a la vista de la situación epidemiológica, del avance del virus y la proliferación de los rebrotes, una de las cuestiones que estudia plantear el departamento que dirige Isabel Celaá en el protocolo común es que la vuelta a las aulas sea semipresencial para los mayores de 14 años.

Algunas comunidades autónomas ya lo contemplan en sus protocolos, como Madrid y Cataluña. Coincidiría con el escenario dos de actuación que tienen previsto y ayer el presidente de la Diputación General de Aragón, Francisco Javier Lambán, ya informó de que lo aplicaría tal cual en una entrevista al programa «Espejo Público» de Antena 3. De hecho, una de las opciones que se plantea es que los estudiantes acudan a clase en días alternos a partir de 3º la ESO y Bachillerato. ¿Por qué a partir de los 14 años y no a partir de otra edad? «Porque se entiende que con esos años los alumnos son lo suficientemente maduros y autónomos como para poder realizar los trabajos escolares a distancia», explican desde el departamento de Educación del Gobierno aragonés. Murcia ya también contempla esta opción en día alternos que disparará el gasto medio por alumno.

La preocupación por despejar las dudas y la inseguridad que está creando el inicio de curso es máxima en la Comunidad educativa. De hecho, ayer, el presidente murciano, Fernando López Miras, urgió a Pedro Sánchez a que adelante lo antes que pueda la Conferencia de Presidentes que aborde de manera monográfica el inicio del curso escolar. «No tendría mucho sentido que los niños de Pulpí vuelvan a las aulas de una manera diferente a los de Águilas con una distancia de 15 minutos por eso es necesario consensuar un modelo entre todos y que éste sea el mejor y más seguro», explicó en declaraciones a Europa Press.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, manifestó recientemente a través de las redes sociales que, durante las últimas semanas, las comunidades autónomas y el Ministerio han estado «en diálogo constante haciendo un incesante trabajo para garantizar una vuelta al cole segura». Sin embargo, Galicia asegura que el Ministerio «no ha contactado hasta el momento con nosotros para abordar nuevas medidas para el inicio de curso. Hubo una llamada, pero este tema no se abordó», manifestaron a LA RAZÓN fuentes de Educación. De hecho, en Galicia sólo se opta por la presencialidad en todas las etapas educativas y, en aquellos casos en los que los alumnos no puedan mantener la distancia interpersonal, se les obligará a llevar mascarilla todo el día. La Comunidad de Madrid también asegura no haber mantenido contactos.

“Bombas víricas”

La incertidumbre sobre la vuelta al cole está movilizando ya a profesores y padres que se resisten a acudir a las aulas si no hay unas medidas claras que garanticen una vuelta segura ante el temor de que los centros escolares se conviertan en «bombas víricas». En Madrid ya han movimientos de docentes preparados para la huelga y las movilizaciones. Mientras, los responsables autonómicos y los sindicatos aguardan a la Conferencia de Presidentes para pronunciarse.

Otra de las medidas que podrían aplicarse de manera común es la realización de test de manera aleatoria en la comunidad escolar para tener una foto fija sobre la evolución de la pandemia en el ámbito escolar después de que las últimas investigaciones determinaran que los niños no contagian tanto como se pensaba. Madrid ya ha anunciado test serológicos masivos y aleatorios a estudiantes y profesores, mientras que comunidades como Galicia sólo plantean hacerlos al personal de los centros. En Aragón, no está en el debate. Fernando Simón ya ha dicho que se realizarán otras dos oleadas del estudio de seroprevalencia, pero la próxima será en octubre, cuando ya hayan empezado las clases.