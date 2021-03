Esta es la apuesta que ha hecho la Universidad CEU San Pablo por el humanismo y la innovación tecnológica

En su apuesta por la innovación, la internacionalización y la digitalización como herramientas para adaptarse a las nuevas realidades y demandas sociales, la Universidad CEU San Pablo afronta su próximo curso desde una «triple innovación»: tecnológica, metodológica y oferta académica. Una oferta educativa que apuesta por la formación de calidad, tanto holística como humana, en la que las Humanidades juegan un papel esencial como vector transversal que impregna todas sus titulaciones.

En su objetivo por formar docentes preparados para un mundo internacional, digital y con valores, la Universidad ha incorporado a su amplia oferta el Grado en Educación Infantil y el Grado en Educación Primaria, así como el Doble Grado en ambas titulaciones y el Doble Grado en Educación Primaria y Humanidades. El alumno podrá profundizar en un conocimiento antropológico, ético, histórico y literario que contribuirá a una formación humanística sólida; así como en los vínculos familiares y la realidad de la familia, pieza clave en la formación del educador.

Gracias a un modelo pedagógico basado en la reflexión de la realidad educativa, desde los primeros cursos de estos nuevos Grados se implantará una educación dual; es decir, una educación en el aula y en la práctica. De esta forma se establecerá un proceso formativo marcado por la vinculación permanente con los colegios CEU, con especial relevancia en la participación en la enseñanza dual en los colegios CEU Sanchinarro y CEU Montepríncipe. Todo esto, además de las prácticas de tercer y cuarto curso, contempladas como culminación de la formación práctica del alumno que le preparará para su incorporación al mundo laboral.

Innovación Tecnológica

Estos meses de pandemia hemos comprobado cómo la tecnología puede mejorar la calidad de vida de las personas y puede ser esencial para resolver los retos del planeta. Por este motivo, la Universidad CEU San Pablo quiere contribuir al desarrollo de una sociedad digital sostenible, entendiendo la tecnología como esa herramienta que pueda ayudar a mejorar la calidad de vida de la sociedad en sus diversas facetas. Todo ello sabiendo que el reto de la transformación digital no es tecnológico sino esencialmente cultural, porque va de personas y no sólo de tecnología. En este proceso de transformación digital juegan un papel crucial la educación, la innovación y el emprendimiento.

En línea con esta innovación tecnológica, el próximo curso académico incluirá el Grado en Ingeniería en Tecnologías para Animación y Videojuegos y el Grado en Arte Digital, así como su Doble Grado. Dos titulaciones que pretenden formar a profesionales del mundo de los contenidos digitales y las tecnologías para animación y videojuegos. Estos nuevos Grados capacitan a los ingenieros y a los artistas en la creación de video -juegos, experiencias interactivas digitales y entornos de simulación basados en imagen generada en tiempo real, así como el desarrollo de piezas de animación, efectos visuales, integración de imagen real con imagen sintética y escenarios en 3D.

Otro de los sellos distintivos de la Universidad CEU San Pablo son sus conocidos Programas Bilingües Internacionales (IBP), una iniciativa única en la que el alumno recibirá una formación bilingüe con una estancia en Estados Unidos y en la que obtendrán, además del título oficial del Grado cursado en el CEU, un título propio otorgado por universidades americanas como Boston University, The University of Chicago, Fordham University y UCLA Extension, en función del programa IBP. Se trata de una línea estratégica ya consolidada en el CEU, con más de 10 años de trayectoria.

En este proceso de internacionalización, la Universidad continúa con la ampliación de destinos y la creación de nuevos vínculos con instituciones educativas de todos los continentes, para que los estudiantes puedan disfrutar de una experiencia en el extranjero. A los 350 acuerdos actuales, con universidades de más de 40 países, se suman 33 nuevos convenios con instituciones como Hangdong University (Corea del Sur), Catholic University of America (Estados Unidos), University of Wisconsin-Stout (Estados Unidos), St. Norbert College (Estados Unidos), Hang Seng University (Hong Kong), University of Queensland (Australia), la Universidad del Desarrollo (Chile) y la Universidad Panamericana (Méjico), entre otras.

Universidad-Empresa

La Universidad CEU San Pablo, en su apoyo constante a la formación de los profesionales del futuro y la empleabilidad de sus estudiantes, ofrece a sus alumnos los programas de CEU Digital Tech: Cloud Computing program powered by Amazon Web Services; Advanced Data Science program powered by SAS; y Artificial Intelligence program powered by Microsoft. Se trata de un estreno pionero con empresas de primer nivel que permitirá simultanear el estudio y las prácticas de los alumnos que formen parte de estos cursos y títulos de experto, de manera que obtengan una formación integral aplicada. Los estudiantes contarán con la colaboración de mentores por parte de las empresas, que los acompañarán durante el desarrollo de diferentes retos, asumiendo un papel activo en su formación de cara a su transición al mundo laboral.