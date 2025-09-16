El CEU renueva su identidad de marca para proyectar al futuro su legado educativo de casi un siglo

El CEU ha presentado hoy su nueva identidad de marca, un proyecto que va mucho más allá de un cambio de diseño. Se trata de una evolución natural que refleja lo que la institución ha sido, lo que es hoy lo que aspira a seguir siendo: un referente en la educación integral de la persona y en el compromiso con la sociedad.

Este proceso de renovación se enmarca en el Plan Estratégico 2022-2027 del CEU y responde a la voluntad de proyectar hacia el futuro la esencia de una institución con casi un siglo de trayectoria. Una institución que, fiel a su misión, ha formado a miles de alumnos bajo un modelo educativo integral, innovador y de servicio a la sociedad.

El rediseño incluye un logotipo actualizado, inspirado en el símbolo original de la vidriera y acompañado de un azul más fresco y digital. Además, incorpora una nueva paleta cromática, tipografía y sistema visual versátil, capaz de adaptarse a los distintos ámbitos en los que el CEU desarrolla su labor: universidades, colegios, centros de FP y ámbito institucional.

“Hemos actualizado nuestra imagen para comunicar con mayor claridad lo que ya somos: un grupo educativo comprometido con la excelencia académica, la investigación, la innovación y la formación integral de la persona”, ha señalado Marieta de Jaureguizar, directora corporativa de Comunicación y Marca del CEU.

La agencia Summa Branding ha acompañado al CEU en este proceso de redefinición, con un enfoque participativo que ha contado con la implicación de profesores, alumnos y personal de administración y servicios de todos los centros CEU. El resultado es una identidad visual única, moderna e inspiradora, que conserva la esencia de siempre con un lenguaje actual.

Mirando al futuro

La renovación de la identidad visual del CEU simboliza un paso más en la consolidación de su proyecto educativo. La Fundación Universitaria San Pablo CEU es la mayor institución educativa privada de iniciativa social en España, con cuatro universidades (Madrid, Valencia, Barcelona y Sevilla) y cerca de 30 centros que abarcan todas las etapas educativas. Fiel a su carácter fundacional y a su vocación de servicio, el CEU reinvierte de forma constante en becas, investigación, calidad docente e infraestructuras. Solo en el último curso, la institución ha alcanzado un récord histórico destinando más de 24 millones de euros en becas y ayudas al estudio, con 8.693 ayudas concedidas que han beneficiado a casi 7.000 familias.

Con todo el futuro por delante, el CEU reafirma su compromiso con la formación integral de la persona, el progreso de la sociedad y la construcción, entre todos, de una institución cada vez más fuerte, reconocida y fiel a su misión.