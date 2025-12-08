Estas son las dos provincias en la que caerá lluvia en Castilla y León este lunes

Arranca la semana en Castilla y León, en este festivo de la Inmaculada Concepción y lo hace con la misma tendencia de estos últimos días. Una calma chica, donde el frio parece haber remitido y con esporádicas lluvias en algunos lugares de la comunidad.

Y precisamente, esas lluvias volverán a aparecer en las próximas horas, pero afectará únicamente a un par de provincias. Se trata de León, en especial la zona norte berciana al igual que Zamora, con incidencia en la comarca de Sanabria.

Según la previsión de la Aemet hoy se esperan "cielos nubosos en el norte y oeste, e intervalos nubosos en el resto, predominando las nubes bajas, sin descartar brumas y bancos de niebla en zonas de montaña. Alguna precipitación débil y dispersa en el extremo occidental".

Las temperaturas sin cambios o en ligero descenso y podría haber alguna helada débil en montañas del sureste o cercanías. No faltará el viento del sur y suroeste, flojo a moderado con alguna racha fuerte en cotas altas del norte.

Las temperaturas mínimas y máximas por capitales serán las siguientes: