Así acaba el Puente de la Constitución: La AEMET anuncia temperaturas elevadas que descenderán durante la semana

España ha vivido un Puente de la Constitución muy atípico. En estas fechas, el frío y las lluvias suelen ser protagonistas de una festividad que se enmarca dentro del mes de diciembre. El invierno está a la vuelta de la esquina y la inestabilidad tiende a estar presente durante estos días.

Sin embargo, 2025 ha dejado una meteorología totalmente contraria. Las buenas temperaturas han destacado a lo largo de todo el fin de semana, y lo seguirán haciendo durante el día de la Inmaculada Concepción.

Tal y como ha alertado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se espera para el día de hoy más estabilidad general en todo el país, con temperaturas elevadas para las fechas que son y con lluvias dispersas y débiles en zonas del noroeste peninsular.

Los termómetros marcan buen tiempo

Temperaturas agradables se esperan para este lunes 8 de diciembre. Según explica la AEMET, se mantendrá una situación anticiclónica de estabilidad en la mayor parte del país, con abundante nubosidad baja en la vertiente atlántica, interiores del área cantábrica, depresiones del nordeste peninsular y Baleares, aunque tenderá a despejarse con el paso de las horas.

Las temperaturas máximas aumentarán en el este de la meseta Sur, Baleares y en la mayor parte del tercio norte y litorales de la fachada oriental peninsulares. Por su parte, las mínimas descenderán de forma moderada, dejando algunas heladas débiles en montañas del centro y nordeste peninsular.

En este sentido, el mejor tiempo lo encontraremos en Melilla, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Valencia, donde las temperaturas estarán por encima de los 21º de máxima, mientras que las zonas más frías del país serán Albacete, Ávila, Cuenca, Soria y Teruel puesto que los termómetros registrarán menos de 2º de mínimo, incluso superando el bajo cero.

Algunas lluvias persistirán en el norte

Aunque el anticiclón se mantiene instalado en España, las lluvias no van a desaparecer del todo. Predominarán cielos nubosos o cubiertos en el tercio noroeste peninsular y entornos de montaña de la vertiente atlántica norte debido a la influencia de un frente atlántico que dejará precipitaciones débiles en Galicia y el área cantábrica occidental, pudiendo afectar también al oeste del sistema Central.

En cuanto al resto de la Península y Canarias, predominarán cielos poco nubosos o despejados donde no se prevén precipitaciones. Asimismo, destacan las nieblas matinales en amplias zonas de la vertiente atlántica, depresiones del nordeste peninsular y Baleares y litorales del sureste peninsular, con probabilidad de ser más densas y persistentes en Mallorca y puntos de la meseta Sur.

Respecto a Canarias, las islas se verán afectadas por una calima ligera que tenderá a menos durante el día.

Por último, soplará viento moderado del sur y suroeste en el Cantábrico y cuadrante noroeste peninsular, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en litorales y norte de Galicia y cordillera Cantábrica, lo que ha provocado que se active la alerta naranja por vientos.

El tiempo cambiará durante la semana

Tras concluir el Puente de la Constitución, la meteorología va a cambiar a lo largo de la semana. Para este martes se esperan fuertes precipitaciones avanzando de oeste a este, que afectarán a zonas como Extremadura, Andalucía, la cordillera Cantábrica y Galicia, donde se espera que sean persistentes y localmente fuertes.

No obstante, el gran cambio se percibirá a partir del miércoles, puesto que se prevén precipitaciones en amplias zonas de la Península y las temperaturas máximas descenderán notablemente.