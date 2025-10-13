Caso Koldo: el juez descarta desvío de fondos europeos y apunta ya a dos organizaciones criminales en la trama

El magistrado Leopoldo Puente ha respondido a la Fiscalía Europea que no aprecia desvío de fondos comunitarios con las adjudicaciones bajo sospecha de la trama Koldo. De esta forma, el instructor responde al ente europeo que abrió la puerta a asumir parte de estas pesquisas al preguntar si algunos de los contratos se habían costeado con fondos comunitarios. Sin embargo, el magistrado del Tribunal Supremo frena cualquier intento del ente y apunta, además, a la existencia de dos organizaciones criminales dentro de esta misma trama.

"En cualquier caso, aunque alguna de aquellas obras pudiese haber comprometido fondos de la referida procedencia, es preciso significar, que el objeto de la presente causa especial se refiere a la eventual existencia de sendas organizaciones criminales (...) que tendrían por objeto, a través del posible delito de cohecho y valiéndose de la influencia de aquéllos, la adjudicación de determinadas obras públicas", responde el magistrado en una providencia.

Así pues, Puente deja claro que el objeto de estas diligencias no reside en una posible malversación de fondos europeos, sino en la existencia de dos presuntas organizaciones criminales que habrían adjudicado de manera irregular contratos millonarios desde el Ministerio de Transportes que controló en el momento de los hechos José Luis Ábalos.