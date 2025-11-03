Este es el punto de España en el que ha hecho más frío este lunes 3 de noviembre

Empiezan los pingüinos a rondar por España. El frío polar se empieza a notar. Es lo que deben pensar los vecinos del municipio que ha registrado la temperatura más baja de nuestro país este lunes 3 de noviembre. Y es que según los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Puerto abulense del Pico registró la temperatura más baja del país con 3,5 grados bajo cero, por delante de Cap de Vaquèira (Lérida), con -3,4 grados, y de Reinosa (Cantabria), con -2,6 grados.

También se registraron heladas en Robleda-Cervantes (Zamora), donde los termómetros bajaron hasta los -1,6 grados; en Cuéllar (Segovia), con -1,4 grados; en Lagunas de Somoza (León), con -1,3 grados y en Morón de Almazán (Soria), con 1,2 grados bajo cero.

Para hoy, en Castilla y León se esperan cielos despejados con una ligera subida de las temperaturas máximas, que en las capitales de provincia se moverán entre los 19 grados de Salamanca y Zamora y los 15 de León. En Valladolid, Burgos, Palencia y Segovia se quedarán en 18, uno más que en Ávila y Soria.