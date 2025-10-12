Las lluvias torrenciales inundan el Montsià y atrapan a personas en vehículos y bajos

Las lluvias torrenciales que están cayendo esta tarde en la comarca tarraconense del Montsià han dejado a personas atrapadas en vehículos y bajos de inmuebles, han cortado la autopista AP-7 y la carretera N-340, y el servicio de tren en el delta del Ebro, aunque de momento no se tiene constancia de heridos o desaparecidos.

Protección Civil ha pedido a los ciudadanos de esta comarca tarraconense que no salgan de casa por la "complicada situación" que se está viviendo por las intensas lluvias.

Cristina Vicente, jefa de operaciones de Protección Civil de Cataluña, ha pedido a todas las personas que se encuentren en problemas que llamen al 112, y a los que están en casa "que no salgan". "La situación es complicada y la previsión dice que habrá más lluvia", ha agregado en declaraciones a los medios.

Oriol Corbella, inspector de los Bombers de la Generalitat, ha explicado que lo más complicado de la situación "es la simultaneidad" de avisos, por lo que se ha decidido enviar refuerzos desde otros puntos de Cataluña a la zona.

Corbella ha señalado que en estos momentos no se tiene constancia de heridos o personas arrastradas por el agua y ha insistido en que aquellos que se encuentren con agua en casa, que suban a las plantas superiores.

Los Bombers de la Generalitat han informado de que, entre las 17:30 y las 20:00 horas, han recibido 164 avisos desde la comarca del Montsià por acumulación de agua, inundaciones en bajos, personas atrapadas en coches y afectaciones en la vía pública.

La situación es especialmente compleja en los municipios de La Ràpita, Santa Bàrbara y Godall, donde el agua ha arrastrado coches, contenedores y diversos elementos de mobiliario urbano.

Carreteras cortadas y trenes parados

La autopista AP-7 se encuentra cortada entre Freginals y Ulldecona, con vehículos atrapados en el agua que inunda la vía. El Servei Català de Trànsit ha habilitado desvíos en sentido sur desde L'Hospitalet de l'Infant, y en sentido norte, desde Ulldecona.

También está cortada la N-340, entre Amposta y Alcanar; la C-12, entre Amposta y Tortosa; la T-331, entre Ulldecona y Santa Bàrbara; y la TP-3311, entre Santa Bàrbara y la Sènia.

El agua, además, ha inundado las vías del corredor ferroviario en esa zona de Tarragona, lo que ha obligado a suspender las salidas de los trenes con origen Barcelona y Valencia, lo que ha afectado a 17 trenes y a más de 3.000 viajeros.

La Agencia Catalana del Agua (ACA), por su parte, ha pedido especial precaución en los municipios de Alcanar, Sant Carles de la Ràpita y Ulldecona ante el crecimiento súbito de ríos, rieras y barrancos.

En declaraciones a diversos medios, los alcaldes de la zona han coincidido en señalar que las precipitaciones de este domingo, por su intensidad, son "históricas" con barrancos y rieras "totalmente desbordados".

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, participa telemáticamente en la reunión técnica de Protección Civil que se celebra desde las 20:00 horas en barcelona.