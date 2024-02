Así son las listas de Sumar para las elecciones gallegas del 18F

Sumar llega a los comicios autonómicos del próximo día 18 en una situación inesperada. O, al menos, no tan esperada como la que podían haber imaginado. La ruptura con Podemos en Madrid precipitó un escenario diferente, todavía más fragmentado en la izquierda federal, que acabó partiéndose también en Galicia y que ha tratado de recomponerse a través de la figura de Marta Lois.

Esta politóloga de cabecera de Yolanda Díaz había dado el salto a capital tras las generales de julio del año pasado, donde la vicepresidenta la reclamó para hacer de ella portavoz en el Congreso. Un rápido camino de ida truncado por la necesidad, que provocó una vuelta a una velocidad todavía mayor.

No en vano, la separación de Podemos dejaba un futuro incierto en Galicia que Díaz ha tratado de cubrir con Marta Lois quien, por supuesto, no ha podido decir que no. Un reto, el de buscarse su propio espacio en la Comunidad, al que ha sumado perfiles diferentes y afines: ahí están fichajes del PSOE y de Podemos, como Juan Díaz Villoslada y Gloria Alonso; y ahí está también, por ejemplo, el histórico sindicalista Suso Díaz, padre de la vicepresidenta, que cierra con el número 25 la provincia de A Coruña, que encabeza la propia Lois.

Una lista, la de A Coruña, donde figuran otros nombres vinculados con la política gallega, como el exalcalde de Ferrol, Jorge Suárez, en el número siete; la concejala de Noia, Dolores Caramés Hermo, en el seis; o el exalcalde de A Pobra, Xosé Lois Piñeiro, en el nueve.

Más al sur, en Pontevedra, encontramos en cabeza a Ramón Sarmiento, ex secretario general de Comisiones Obreras en Galicia. Un perfil al que se suman nombres como el de Gloria Alonso, antigua secretaria de Organización de Podemos Galicia; Jesús Araújo Nores, de SOS Sanidade Pública; o Xurxo Charlín, procedente de las ‘mareas’ de Cambados.

Las otras dos provincias las encabezan perfiles de mundos diferentes. En Lugo, el número uno es para José Rodríguez Añón, profesor de Física de la USC, mientras que en Ourense abre la lista Mercedes González Pazos, delegada sindical de CC OO.

