Elecciones en Cataluña: ¿Qué tiempo hará el domingo, 12 de mayo?

Este domingo 12 de mayo 5,7 millones de catalanes están llamados a las urnas en unos comicios que estarán marcados por la llegada de una vaguada, lo que puede provocar chubascos y tormentas debido a la baja presión y aire frío en los niveles medios y altos de la troposfera.

Sin embargo, que no salten las alertas. La mañana del domingo será soleada, con algún banco de niebla y nubes bajas en zonas de valle. Ya a partir del mediodía es probable que lleguen los primeros aguaceros y tormentas, que afectarán al interior de Cataluña, en concreto Lleida. No obstante, no se espera que hay precipitaciones en la costa.

Si bien todavía es pronto para establecer la magnitud de esos chubascos y tormentas, todo apunta a que serán de carácter local y de corta duración, sobre todo por la tarde en la zona del Pirineo. Por ello, no afectará al desarrollo de las elecciones autonómicas ni será un hándicap a la hora de acudir a votar.

Por otra parte, el viento soplará de componente sur flojo a moderado. Durante el día, entrará la brisa en la costa, un viento local, lo que en Cataluña se conoce como "marinada".

Temperaturas altas en el interior

A primera hora de la mañana, el ambiente será más fresco, por lo que las temperaturas mínimas oscilarán entre los 7 y 10 º centígrados en puntos del interior y en los valles. En zonas altas del Pirineo, sin embargo, la situación es muy distinta, ya que se esperan heladas, con valores de entre 0 y -2 ºC. En la costa, el ambiente será más suave, con mínimas entre 12 y 14 ºC.

A lo largo del día las temperaturas irán subiendo hasta alcanzar máximas de 28 o 30ºC en el sur de Lleida y en el interior de Tarragona. Si bien las temperaturas serán cálidas, no subirán tanto como en días anteriores.

En las comarcas interiores de Barcelona y Girona, las máximas se quedarán en 24-26 ºC. Muy similar será la temperatura en la costa donde oscilará entre los 20 y 23ºC, mientras que en el Pirineo las máximas rondarán los 16 y 19ºC.

Previsión de temperaturas para el domingo 12 de mayo en Cataluña Meteored

Las temperaturas máximas previstas por capitales de provincia serán las siguientes:

Barcelona: 21 ºC

Girona: 26 ºC

Lleida: 31 ºC

Tarragona: 22 ºC