Este es el sueldo que cobrarán los 350 diputados elegidos en las elecciones generales de España

El Partido Popular ha ganado las elecciones generales del 23 de julio. Tras el recuento de los votos, el grupo de Alberto Núñez Feijóo ha conseguido 136 diputados, 14 más que el PSOE de Pedro Sánchez. No obstante, no suma mayoría absoluta con Vox, que ha obtenido 33 diputados, y es complicado que consiga gobernar.

El pueblo ha hablado en las urnas y ha elegido a los 350 diputados que formarán el Congreso en esta nueva legislatura, en un principio, durante los próximos cuatro años. Por este puesto, cada uno de ellos recibirá un sueldo, que se podría incrementar en función de diversos factores.

A finales de agosto, los nuevos diputados cobrarán su primer sueldo, en el que recibirán lo correspondiente desde el 24 de julio (primer día después de las elecciones hasta finales de agosto. Asimismo, la asignación básica será de 3.126,89 euros brutos al mes, a la que se suman complementos en función de su papel en la Cámara y una indemnización neta por gastos derivados de su actividad parlamentaria en la capital, siendo 958,75 al mes para los electos por Madrid y 2.008, 61 euros para el resto.

¿Cuánto cobra un diputado en España?

Como mínimo, cada uno de ellos recibirá 4.085,64 euros brutos mensuales, además de que, por entrar en la legislatura, recibirán un Iphone de última generación valorado en más de 1100 euros. Los nuevos diputados podrán recibir una serie de complementos para gastos de representación y de libre disposición en función del cargo parlamentario que desempeñen. Los máximos lo perciben los portavoces de los grupos parlamentarios (2.969,4 euros al mes) y los cuatro vicepresidentes de la Cámara (3.258,85 euros) hasta llegar a los 10.181,99 euros extra, que se reserven a la Presidencia de la institución.

El Congreso también cubrirá gastos de transporte de los diputados, abonando directamente el precio del billete a la empresa transportista, a no ser que los parlamentarios utilicen su propio vehículo, para lo que se les abona 0,25 euros por kilómetro. Mientras tanto, los que no tengan coche oficial, se les da una tarjeta para los desplazamientos en taxi por Madrid con un límite de 3.000 euros anuales. Por otro lado, deberán declarar patrimonio e intereses, así como informar a la cámara de las donaciones, obsequios y beneficios no remunerados que hayan recibido en los últimos cinco años. Entre esto, se incluye viajes o invitaciones a eventos culturales que puedan ser relevantes, en el caso de que se produzca un conflicto de intereses.