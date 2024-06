Sumar se estrella, Podemos resiste y el liderazgo de Díaz se complica

Las elecciones europeas se entendieron desde el principio como unas primarias entre Sumar y Podemos, la primera batalla real desde que los morados rompieron con los de Yolanda Díaz el pasado 5 de diciembre en el Congreso de los Diputados. Y así ha sido. Una contienda cruenta en la que Podemos ha demostrado aguantar frente a un escenario en el que muchos sectores de la izquierda, empezando por la propia Yolanda Díaz, daban por muerto. Esas tesis quedan en entredicho y lo que hoy está en el aire es la viabilidad del proyecto de Díaz, sobre todo por la duda sobre si los partidos que sostienen su partido, IU y Más Madrid seguirán a su lado. Sumar logra tres escaños, deja a IU sin representación en Europa y Podemos consigue el aliento suficiente para seguir disputándole el poder a Yolanda Díaz en el futuro con dos escaños. Y es que la diferencia en votos con Sumar es mínima. Sumar ha logrado 808.142 votos, mientras que Irene Montero 569.232. Una distancia de tan solo 238.910 votos. Un fracaso sin paliativos para Sumar que logra 11.582 votos más que el partido de Alvise Pérez. Podemos se queda superado por Se acabó la Fiesta en casi 230.000 votos.

Una crisis de impredecibles consecuencias en la izquierda alternativa al PSOE es lo que abre el resultado de Sumar en las elecciones europeas de este domingo. IU no entrará en el Parlamento Europeo. Es la primera vez que el partido comunista no logra representación en Bruselas. Con Unidas Podemos en 2019, IU logró dos representantes en Europa. Sumar se ha quedado con tres europarlamentarios, tres menos de lo que logró Unidas Podemos en 2019 y su resultado puede calificarse como la prueba definitiva para que el proyecto de unificación de la izquierda bajo el liderazgo de Yolanda Díaz naufrague. Y es que el liderazgo de la vicepresidenta al frente de Sumar queda en entredicho y dependerá ahora de los dos partidos que no han logrado representación: IU y Más Madrid. Las turbulencias en el espacio se abrirán hoy mismo.

Quizá por esta razón, la vicepresidenta y líder de Sumar se borró de la noche electoral, una ausencia muy destacada ayer después de una campaña en la que su presencia ha sido total con más de una decena de actos con el objetivo de apoyar y dar a conocer a su candidata, Estrella Galán. Díaz hizo campaña como si de unas generales se tratara. Además, Sumar entendió estas elecciones –lejos de aceptar que se dirimiría el peso de Sumar y Podemos en el futuro de la izquierda– como el examen para reconfigurar el equilibrio de fuerzas en Moncloa. Díaz pidió apoyo a la ciudadanía para que su partido tuviese más voz en el Gobierno de coalición y basó su campaña en ello. Así, Sumar comprometía su ascenso en Europa a su fortaleza en Moncloa. Ahora, comprobado su resultado, Díaz asume su debilidad frente al PSOE para lo que queda de legislatura.

El futuro de IU en Sumar comenzará hoy a debatirse. La formación celebrará la reunión extraordinaria esta misma tarde para analizar los resultados. El partido de Antonio Maíllo había aceptado el número cuatro en la lista, pese a tener una discusión interna sobre si debían o no concurrir con Sumar al entender que los de Díaz minusvaloraban a su formación. Y es que Sumar decidió otorgar más peso a Compromís. Todo ello, a pesar de que IU es la fuerza que más contribuye a Sumar fuera de Madrid y Cataluña, por su fuerte consolidación en los territorios. Más Madrid, que tampoco ha logrado escaño fue quien elevó el tono más contundentemente contra Díaz. «Sumar debe asumir su responsabilidad y replantearse su incapacidad para incorporar y respetar a las organizaciones con arraigo territorial y resultados sólidos en sus territorios», aseguraba una de las caras más visibles de Más Madrid. Además, aseguran que ya les advirtieron en privado, mientras callaban en público «por responsabilidad». «Sumar se debilita», se lamentaba otro cargo del partido.

En términos generales, el resultadode la izquierda alternativa deja la foto del hundimiento. Pasan del 18% de los votos y 11 diputados en 2014 al 7,92% y cinco escaños. Unos datos que ahora serán analizados de manera «sosegada» según expresó ayer el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun. «Nos vamos a dar un tiempo para ver de qué manera podemos reforzar el proyecto», prometió.