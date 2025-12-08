Guardiola carga contra Abascal: "Es evidente que no le caigo nada bien"

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha señalado que el presidente de Vox, Santiago Abascal, tiene un "problema personal" con ella al dirigirse en términos como "pasar por el aro" o pedir su "cabeza", así como por insultarla y atacarla, apuntando nuevamente hacia un supuesto machismo del líder de ultraderecha.

"No debe ver bien que haya mujeres que lideremos y además lo hagamos con firmeza", ha insistido este lunes en Puebla de la Calzada (Badajoz), en respuesta a los medios de comunicación sobre unas declaraciones suyas en las que replicaba a Vox que no iba a pasar por el aro de Vox, como había planteado previamente Abascal si quiere volver a gobernar en Extremadura.

"Yo creo que es evidente que al señor Abascal no le caigo nada bien. Debe tener algún problema personal conmigo porque no debe estar acostumbrado a que alguien le lleve la contraria", ha señalado Guardiola, para argumentar que por ello Abascal pide "que pase por el aro" o su "cabeza", así como le ataca o insulta.

Sobre su relación con Vox a partir del 21 de diciembre y si volvería a gobernar con la formación de Abascal, ha señalado que "siempre" ha sido "muy clara", y que así lo ha sido durante los dos años y medio de gobierno, para añadir que los extremeños saben "perfectamente" cuáles son los "límites" que han tenido y que van a seguir teniendo.

Un "turista" llamado Abascal

En todo caso, ha rechazado entrar en debate con Abascal, porque con quien quiere hablar "de las dos personas que aparecen en el cartel de Vox es con el extremeño", es decir, con el candidato a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández Calle, a quien no ha citado, porque su objetivo es "hablar de Extremadura".

"Lo que quiero es debatir con la persona que se va a presentar a las elecciones en esta región, que no es el señor Abascal", ha dicho Guardiola, quien ha añadido que el presidente de Vox es un "turista" en Extremadura.

En este punto, se ha referido a los "fantásticos" datos que deja el turismo regional para indicar que Abascal es "buena prueba de ello", y a quien ha invitado a que siga visitando la región.

"Que haga mucho gasto aquí a que se pasee por nuestros pueblos que compre nuestras tiendas que coma nuestros restaurantes que tome un café en nuestros bares que se hospede en nuestros establecimientos y que disfrute de Extremadura, pero que yo con quien tengo que debatir y con quien me juego las elecciones es con el candidato extremeño y solo voy a hablar de mi región y del futuro de Extremadura, que es lo que me interesa a mí, lo que le interesa a los extremeños, que votamos el día 21", ha dicho.

Preguntada por las encuestas, Guardiola se ha retrotraído a 2023, cuando ningún sondeo decía que podía gobernar y lleva dos años y medio "al frente del Gobierno que ha facilitado más derechos a los extremeños, que ha conseguido que Extremadura llegue más alto y que ha conseguido que esta región salga del vagón de cola".

Por tanto, la encuesta que a ella le vale es "la de la calle, el cariño" que recibe cada vez que pisa un municipio de Extremadura, al tiempo que ha reiterado que aspira a obtener la "confianza mayoritaria" de los extremeños para "salir del bloqueo y para poder dar la estabilidad que necesita una tierra" que "ha empezado a crecer y ha empezado a liderar y a despuntar", algo que no se puede "frenar en seco".

"La pinza de Vox y el PSOE va a pasar factura en Extremadura y que los extremeños saben perfectamente qué es lo que nos jugamos y qué es lo que necesitamos", ha añadido.

