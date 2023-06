Podemos acusa a Yolanda Díaz de «mentir» sobre el veto a Montero

Sumar quiere cerrar uno de los capítulos más dolorosos que ha vivido durante su construcción como partido político. El de la negociación por las listas electorales para dar cabida a una quincena de partidos para concurrir unidos bajo la marca Sumar para las elecciones generales.

Así, Sumar puso punto y final ayer a la polémica por la exclusión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en las listas electorales. Y negó, de hecho, que se hubiese impedido a la número dos de Podemos participar. La vicepresidenta Yolanda Díaz se refirió ayer por primera vez a este hecho en una entrevista en la Cadena Ser. «No es nuestro estilo vetar», contestó cuando fue preguntada al respecto. Negó en varias ocasiones que Montero hubiese sido excluida e interpretó como un acto de «generosidad» que esta diera un paso atrás, igualándolo a la actitud que siguió el líder de IU, Alberto Garzón, o el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, que renunciaron a ir en las listas.

Un pronunciamiento, el de Díaz, que sentó como un jarro de agua fría en la sede de Podemos en Madrid, donde desde hace días llevan denunciando que la vicepresidenta ha impedido a Montero sumarse al proyecto. «Es un veto que ha decidido mantener hasta el final», subrayan fuentes moradas consultadas por este periódico. Acusan a la vicepresidenta de haber «mentido» en la entrevista de ayer y lamentan «que perdiera la oportunidad de explicar el veto». Aun así, en Podemos tratan de zanjar este asunto y ponen énfasis en el mensaje que lanzó la secretaria general de la formación, Ione Belarra. «No vamos a marcar la estrategia. Nuestro trabajo es ponernos detrás de Yolanda Díaz y estar donde se nos necesita», dijo el sábado en la reunión de su Consejo Ciudadano Estatal, donde sí reconoció que habían tratado de «convencer» a Díaz hasta última hora para que «levantara» el veto a su número dos.

El partido explotó ayer con las declaraciones de la vicepresidenta pero en público evitó hacer ningún tipo de comentario. Se ha optado por un perfil bajo –de momento– en los medios de comunicación. De hecho, ni las ministras Ione Belarra e Irene Montero han concedido por ahora ninguna entrevista, como tampoco lo han hecho los portavoces del partido. Tampoco hubo esta semana rueda de prensa posterior a la tradicional Ejecutiva de los lunes en la sede de Podemos.

La versión de Sumar sobre la ausencia de Montero en las listas varía. En el equipo de la vicepresidenta explican que no había consenso dentro de Podemos sobre quién debía ocupar el puesto de salida por Madrid. Los morados solo cuentan con la opción real de que Ione Belarra sea diputada al concurrir como número cinco. El siguiente puesto para un dirigente morado es el ocho que ocupará la portavoz Isa Serra, aunque sin posibilidades reales de salir con las encuestas en la mano. En Sumar consideraron que era la secretaria general quien debía ocupar ese puesto número cinco y no la ministra Irene Montero. A partir de ahí, no había otros puestos de salida que garantizasen que Montero conseguiría escaño el 23-J, según estas fuentes.

En la entrevista, Yolanda Díaz intentó orillar este asunto centrándose en la «complejidad» de la confluencia del movimiento. Trató de zanjar la polémica agradeciendo «las muchísimas renuncias» que se han producido. Aun así, la vicepresidenta sí lanzó un dardo a los morados. «Las políticas individuales aportan poco, vengo de una cultura que tiene que ver con la mirada ancha», zanjó.