Es su naturaleza, nunca lo olviden

Hay una fábula muy popular que habla de una rana y un escorpión que seguramente muchos conocen. Un escorpión pide ayuda a una rana para cruzar un río y en un principio la rana se niega, pues está segura de que el proceso, el escorpión la picará.

El escorpión afirma muy rotundo que no será así, pues al cruzar encima de ella, si lo hiciera, él también moriría. La rana, convencida con el argumento, comienza a cruzar el río con el escorpión encima, que a mitad de camino clava su aguijón en la resbaladiza piel de la pobre rana. Con su último aliento la rana le pregunta ¿Por qué lo has hecho?, y el escorpión responde: «No he podido evitarlo, es mi naturaleza».

Esta fábula es bastante parecida a lo que ha sucedido en la campaña electoral vasca. Doctorado en Ingeniería de las Telecomunicaciones y prácticas en la universidad técnica de Chalmers (Gotemburgo), gafas (que antes no llevaba), americana siempre impoluta… Pero esta semana no pudo evitarlo, y como le sucedió al escorpión, afloró su naturaleza y fue incapaz de calificar a ETA como organización terrorista, utilizando el incalificable término de «grupo armado».

En apenas seis segundos su naturaleza provocó que los medios de comunicación llevasen a portada sus declaraciones. Incluso provocó que sus amigos socialistas se llevasen las manos a cabeza (de cara a la galería, claro) por su torpeza. Tanto revuelo se armó que el jueves tuvo que pedir perdón.

Pero un perdón de escorpión, claro. Un falso perdón bastante parecido al que piden los presos etarras a las víctimas del terrorismo en las cartas tipo para obtener beneficios penitenciarios. Eso sí, Otxandiano aprovechó su perdón de formulario para introducir conceptos made in ETA: reconciliación, construcción de una memoria plural, reparación de todas las víctimas sin excepción.... Lo de siempre., vamos.

Una de las cosas que más nos molesta a las víctimas del terrorismo es que nos tomen por tontas. Como lo hizo el Gobierno pretendiendo vender la derogación de la política de dispersión como algo inevitable cuando los hechos han demostrado que siempre ha sido una decisión política premeditada aplicada por medio de un plan perfectamente desarrollado.

Hay que reflexionar el relato del terror: solo víctimas y verdugos

Pues esto es lo mismo. Quitar del foco a Otegi y ponerlo en un candidato con poco carisma que comienza los mítines en euskera, pero para hablar vivienda, sanidad, cambio climático o violencia machista cambia al castellano para que le entendamos todos y veamos que son una izquierda muy prometedora, es tomarnos por tontos a todos.

A las víctimas y a todos los ciudadanos. Siguen siendo lo que han sido siempre. Aunque ahora lleve gafas y americana, Otxandiano viene de Sortu esa escisión de Bildu que homenajea etarras y les recibe como héroes cuando salen de prisión. Los mensajes que lanzan ahora son los mismos que antes, solo que sin pasamontañas.

Tener en 2024 en España un lendakari de Bildu sería traicionar la memoria de las más de 800 víctimas de ETA. Pero no sólo eso, sería revictimizar hasta el extremo a todos los familiares de esas víctimas que vamos a ver cómo los herederos de los asesinos, los que son incapaces de condenar todo lo que ha sucedido en este país, ganan la batalla.

Bastante tenemos ya con tener que soportar que son los socios preferentes del Gobierno de nuestro país, que mucho se escandaliza con las palabras de Otxandiano, pero son incapaces de romper los pactos de gobierno con ellos. Una silla es una silla, ¿verdad, señor Sánchez?

Sin duda, antes de ese error de cálculo de Otxandiano, la jugada estaba siendo perfecta. Mientras un candidato que parece generado por IA (si no rascamos mucho, claro) habla de cambio climático, el tema prioritario de Bildu, que no es otro que los presos, ya se ha ido solucionando sin luz y taquígrafos.

El del relato, poco a poco, va calando también. Que si la reconciliación, que si todas las violencias, que si tiene que ser un proceso multilateral…. ¿Pero me pueden explicar qué proceso o trabajo tenemos que hacer las víctimas del terrorismo? ETA mató a mi padre. ¿Qué tengo que hacer? ¿Pedir yo perdón? Reflexionen, y háganlo con el verdadero relato del terrorismo en la mano.

Víctimas y verdugos. Nada más. No se puede blanquear o silenciar lo que ha pasado en este país. No se puede hacer borrón y cuenta nueva con más de 800 muertos. Porque los suyos no lo vamos a permitir. No sean ustedes la rana. La naturaleza del escorpión siempre aflora.

Maite Araluce es presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)