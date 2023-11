Cómo recuperar la contraseña del certificado digital

En un mundo donde los trámites se realizan mediante plataformas en línea, es común encontrarse con contraseñas asociadas a un certificado digital. Este código aparentemente simple, juega un papel crucial en nuestra seguridad. Ya que no solo garantiza completar trámites rápidamente, sino que también brinda protección a nuestros datos confidenciales.

Este certificado digital depende de la protección de dicha contraseña. Por ello es importante guardarla una vez entre en vigencia, evitando futuros inconvenientes. Para garantizar un código seguro, es recomendable una combinación de 8 carácteres, incluyendo letras minúsculas, mayúsculas y números. Así como evitar los caracteres especiales, porque podrían generar problemas en algunas plataformas.

¿Qué hacer al extraviar la contraseña del certificado digital?

Es importante tener en cuenta que nunca debemos olvidar este código. Ya que si lo solicitan para alguna operación y no podemos recordarlo, nuestro certificado quedaría inservible. A pesar de ello, existen casos de personas que no realizan una copia de seguridad de la contraseña. De manera que ya no tienen acceso a ella por olvido o extravío.

Afortunadamente, existen métodos que facilitan recuperarla, siempre y cuando estén autorizados. Estos se dividen en dos escenarios. En primer lugar, cuando utilizamos el mismo equipo pero el certificado no inicia correctamente. Por otro lado, la segunda situación se presenta cuando cambiamos de dispositivo y no tenemos acceso al anterior. Lo que implicaría un procedimiento adicional para generar una nueva contraseña.

Recuperar en el mismo dispositivo

Si utilizamos el mismo dispositivo y olvidamos la contraseña del certificado digital, es fundamental buscar la copia de seguridad que se generó al crearlo. Una vez localizada, es posible importarla a otros navegadores u aplicaciones para recuperar la autoridad de la credencial. Los pasos a seguir para lograr esto son los siguientes:

Acceder al Panel de control del ordenador.

del ordenador. Clic en la opción Redes e Internet .

. Luego seleccionar Opciones de Internet

En la pestaña Contenido , pulsar sobre Certificados.

, pulsar sobre Buscar la pestaña Personal para verificar si el certificado está correctamente instalado. Si aparece en esta pestaña, significa que está bien instalado.

para verificar si el certificado está correctamente instalado. Si aparece en esta pestaña, significa que está bien instalado. Seleccionar el certificado digital a utilizar

Haz clic en Exportar para iniciar el proceso de exportación del certificado.

Una vez localizado la copia de seguridad del certificado digital, solo hay que seguir las instrucciones para exportar. Así como para importarla y verificar que esté disponible en el navegador. Si funciona correctamente, es posible utilizar la credencial. En caso contrario, es posible que el certificado aparezca en la sección de “Otras personas”.

Si es así, es necesario verificar si existe una copia válida. Esta se reconoce por el icono de un sobre con una llave dorada, lo que indica que está funcionando correctamente. En caso de que no tener una copia válida, el icono se mostrará como un certificado verde sin llave. En este caso, la única opción será importar otra copia y restablecer la contraseña, o en su defecto, solicitar otro certificado.

En un dispositivo diferente

Para instalar el certificado digital en otro equipo, será necesario contar con una copia válida. Esta se puede obtener transfiriendo el archivo del certificado a un USB o enviarlo por correo electrónico. Una vez que se inserte la copia de seguridad en el dispositivo destino, repetiremos el proceso que se mencionó anteriormente para importar el certificado.

Durante el proceso de exportación del certificado, solicitará que se especifique una ubicación para guardar la copia. Así como asignar una clave de seguridad. Si deseamos trasladar el certificado fácilmente a otro dispositivo, podemos seleccionar nuestro USB como ubicación. Aunque esta opción solo está posible para quienes tengan una copia de seguridad válida.

¿Qué pasa si no se puede recuperar?

Si seguimos todos los pasos posibles y no existe forma de recuperar la contraseña, la solución final es anular el certificado digital y solicitar uno nuevo. Debido a que la Agencia Tributaria tiene un procedimiento establecido para este tipo de inconvenientes. No obstante, es importante tener en cuenta que esto debe llevarse a cabo de forma presencial.

Así es posible solicitar un certificado

con el mismo nombre, apellidos y DNI, mientras que el certificado anterior se revocará automáticamente. También existe la opción para desactivarlo manualmente, utilizando la aplicación de anulación en línea. Recordemos que mantener un certificados actualizado y seguros es fundamental para garantizar su validez y proteger nuestra información personal