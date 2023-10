Por qué Amazon no triunfa en América Latina: el reino de MercadoLibre

En un mundo como el actual pensamos (y no con poca razón) que todo está estandarizado a escala global. ¿Hay algún sitio donde no usen Google? ¿O Amazon? Y sí, sí que lo hay. Rusia o China son lugares donde el buscador no ha podido penetrar y existen alternativas. Y, en el caso de Amazon, además de Asia donde cuenta con la competencia directa de Alibaba, América Latina siguen siendo para la empresa fundada por Jeff Bezos un hueso duro de roer.

Allí, la empresa líder en el e-commerce y los retail online es MercadoLibre. Es con diferencia la gran dominadora del mercado minorista en línea en América Latina.

Hasta el primer trimestre de 2023, contaban con más de 320 millones de usuarios registrados, lo que representa un importante aumento del 20% en comparación con el año anterior.

El éxito de la plataforma radica en sus estratégicas campañas de marketing impulsadas por datos, y su adaptación a cada país de la región.

El origen de MercadoLibre

MercadoLibre fue fundada en el año 1999 por Marcos Galperin y Hernán Kazah, dos jóvenes emprendedores argentinos que vieron la oportunidad de crear una plataforma de comercio online en la región. Amazon, para hacernos una idea, fue fundado en 1994 pero centrado en los libros electrónicos.

El origen de MercadoLibre se remonta a la época de la burbuja de las puntocom en Estados Unidos, cuando Galperin estaba estudiando en la Universidad de Stanford. Durante ese tiempo, se dio cuenta del potencial del comercio electrónico y decidió llevar esa idea a América Latina, donde el mercado en línea estaba prácticamente inexplorado.

Galperin regresó a Argentina y junto con Kazah, su compañero de clase en Stanford, comenzaron a desarrollar la plataforma de MercadoLibre. Su objetivo era crear un espacio en el que los usuarios pudieran comprar y vender una amplia variedad de productos y servicios de forma segura.

Hoy en día, MercadoLibre es una empresa multinacional con presencia en 18 países de América Latina y cuenta con millones de usuarios registrados. Además de la plataforma de comercio electrónico, la compañía ha diversificado sus servicios, incluyendo pagos en línea (con MercadoPago), servicios financieros y logística.

Aunque Amazon crece con fuerza

Aunque Amazon es relativamente nuevo en el mercado latinoamericano en comparación con MercadoLibre, su base de usuarios ha crecido de manera exponencial. Hasta el primer trimestre de 2023, tenía 100 millones de usuarios activos.

Es difícil hacer una comparación directa entre Amazon y MercadoLibre, pero ambos son omnipresentes en sus regiones de origen. El énfasis de MercadoLibre en el software financiero lo hace aún más crucial: a medida que la inflación desenfrenada paralizaba la economía argentina en los últimos años, el servicio de pago de la empresa, MercadoPago, se convirtió en una especie de refugio de valor, utilizando características de inversión para evitar que los ahorros se desvanecieran a medida que el peso argentino perdía su valor.

¿Comprará Amazon algún día MercadoLibre?

En Oriente Medio, Amazon luchó durante años con una empresa de comercio electrónico local llamada Souk, antes de finalmente decidir que era más fácil comprar la empresa por 580 millones de dólares.

Amazon también ha tenido dificultades en India, y aún lucha por igualar a Flipkart (respaldada por Walmart) y BigBasket (respaldada por Tata).

En perspectiva, Amazon sigue teniendo mucho más peso en Estados Unidos que fuera. En el informe de ingresos más reciente, solo una cuarta parte de las ventas minoristas de la empresa se realizaron fuera de América del Norte. En 2008, por comparar, la cifra estaba más cerca de la mitad.