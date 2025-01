El Refugio de rapaces de Montejo, un legado de Félix que cumple 50 años

De estar casi desapareciendo a ser la colonia de buitres leonados más importante de España y Europa. Muy resumido, este es el balance y el éxito de 50 años de las acciones de conservación que se iniciaron con la creación del Refugio de rapaces de Montejo. Un proyecto impulsado en 1975 por Félix Rodríguez de la Fuente, vicepresidente de WWF en aquel momento, ante la evidencia de que la población de estas aves estaba reduciéndose drástica y alarmantemente.

Para recuperar y conservar esa población se puso en marcha una propuesta pionero en la que se implicó a la población local de Montejo de la Sierra, el municipio de Madrid donde está enclavado. Nació así el primer acuerdo de custodia del territorio del país. Que, además, está en el origen del actual Parque Natural de las Hoces del Río Riaza.

Un modelo de conservación privada por el que los propietarios de los espacios incluidos se comprometen a mantenerlos en las condiciones adecuadas para la conservación de la especie a proteger. Un acuerdo que continúa activo, de hecho WWF y Ayuntamiento de Montejo de la Vega (Madrid) lo renovaron en 2021 y estará vigente 10 años más.

Hábitat y amenazas humanas

Los cortados del río Riaza son un lugar idóneo para estas aves, que, como cualquier otra especie «cuando escoge su hábitat lo hace porque lo considera buen para su reproducción y para su alimentación. Lo que no saben es que puede haber amenazas humanas».

En este caso y en aquel momento, la más importante era la caza. «Como no había mucha concienciación, estas aves carroñeras se consideraban alimañas, igual que los alimoches. Y el ayuntamiento pagaba a la ciudadanía para que los matase», explica Silvia Díaz, Técnica del Programa de Especies de WWF España. Sin embargo, «son súper importantes, porque son nuestros limpiadores del campo, evitando la propagación de enfermedades y el crecimiento de patógenos peligrosos».

A la erradicación de la caza siguieron campañas de sensibilización entre la población «que empezó a ver a estos animales como algo bueno y positivo, y a valorar mucho la naturaleza y biodiversidad de su entorno», además de vigilancia para prevenir delitos, evitar molestias a las colonias por parte de los visitantes, que los tendidos eléctricos estén en condiciones para evitar electrocuciones, etc., tanto en este espacio como en las Hoces que es donde estas aves exploran en busca de alimento.

De 147 a 681 parejas

La evolución de la colonia de buitres ha sido muy positiva. Si el primer censo de parejas reproductoras realizado en 1984 contabilizó 147 parejas de buitres leonados, de las que salieron adelante 100 pollos; en 2024 el resultado fue de 681 parejas y 327 pollos.

En cambio, las características de los alimoches, una especie amenazada y que no ha remontado aun, presentan otras dificultades para su conservación. «Es una rapaz migradora, que va y viene de África, viajes en los que afronta muchos peligros y muchos mueren. No se la puede proteger en todo el rango que ocupa». Sus principales amenazas son los venenos, los tendidos eléctricos y los aerogeneradores. No obstante, «hemos creado un programa de alimentación suplementaria específico para el alimoche para incrementar el éxito de las parejas reproductoras».

Ciencia, divulgación y campamentos

Además de la recuperación de estas dos especies, en el Refugio de Montejo «ya que tenemos un espacio con tanta biodiversidad, aprovechamos para concienciar y sensibilizar a la población». También allí nacieron en los años 70 lo primeros campamentos de naturaleza para niños, los míticos Club de los Linces. Además, el CSIC desarrolla proyectos de investigación, y WWF otros de conservación de anfibios, peces continentales y aves asociadas a sistemas agrarios. Como el que lleva a cabo con GREFA «para combatir plagas de topillos con aves rapaces y evitar así el uso de venenos en el campo, que ha sido muy exitoso y ha sido replicado en los pueblos de la zona».