Illa sigue sin dar el nombre del comité de expertos y asegura que “todo es transparente”

Tras una conferencia de presidentes autonómicos centrada en las críticas de las comunidades autónomas a las que Sanidad ha denegado el paso a la fase 1, por la falta de transparencia ante los criterios utilizados para tomar la decisión, el Gobierno sigue defendiendo de que es “transparente en su gestión”, sin embargo continúa sin desvelar los nombres sobre este comité de expertos que decide que territorio pasa de fase y cuál no. “Todo el mundo conoce quien es el ministro de Sanidad, todo el mundo conoce quién es el director del Centro de Coordinación de Emergencias y quien es la directora de Salud”. Esta es la respuesta que ha ofrecido a los periodistas que le han interpelado sobre la identidad de los técnicos que asesoran al Gobierno.

“Yo creo que esto está muy claro. Las comunidades transmites sus propuestas que después son evaluadas por el Comité. Se celebra una reunión bilateral y se llega a un acuerdo”, dice. “Los técnicos, profesionales, funcionarios que trabajan en el Centro son conocidos”, ha vuelto a insistir el ministro de Sanidad. "Es un procedimiento claro y transparente”, ha recalcado.

En cuanto a las críticas por parte de las comunidades autónomas que no pasan a la fase 1 este lunes, la ministra portavoz del Ejecutivo ha asegurado que debe primar la “prudencia”. “No vamos a llegar antes por correr de forma precipitada”, ha advertido la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero.

En comparecencia de prensa desde La Moncloa, la ministra de Hacienda ha asegurado que “es importante preservar todo lo conseguido hasta la fecha. Forzar el ritmo nos puede costar muy caro. No vamos a llegar antes por correr de forma precipitada. Por ello, se ha expresado en la reunión máxima cautela intentando no trasladar falsos agravios o especulaciones”.

La ministra ha defendido que el Gobierno entiende “que haya cierta decepción entre los territorios que no pasan de fase”, pero ha apelado a la cautela. " Lo realmente grave sería alejarse del criterio sanitario. Correr más de lo que podemos nos puede devolver a la casilla de salida”. Por otro lado, la ministra ha ahondado en el fondo de reconstrucción de 16.000 euros que ha puesto en marcha el Gobierno y ha asegurado que “son recursos que el Estado dará a las comunidades, que no tienen que devolver. Este dinero se va a pagar en dos fases, la primera de 6.000 y otros 4.000 para el gasto sanitario. Otros 1.000 van a los gastos sociales y otros 5.000 para cubrir la pérdida de recaudación para que las cuentas públicas no se vean resentidas por la pandemia. Creo que la financiación no va ser un obstáculo para garantizar servicios públicos”. Sobre los ERTES, la ministra portavoz ha defendido el acuerdo con la patronal, que ha expresado que era “una de las preocupaciones más importantes”. “Queremos felicitar a sindicatos y empresarios por estar a la altura del reto histórico que vivimos”.

El ministro de Sanidad ha destacado que la cogobernanza “está funcionando” y ha subrayado que "ahora más que nunca “la prudencia va a ser la guía de actuación en la desescalada”. “Toda prudencia va a ser poca”, remachó, “para no malograr todo lo que hasta ahora hemos conseguido”.