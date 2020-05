Madrid, Andalucía y Valencia evidencian su malestar con Sánchez por no pasar de fase

Era evidente que la reunión de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez concentrara hoy un aluvión de críticas hacia el Gobierno desde las comunidades a las que todavía no se las permite pasar de la fase 0 a la 1. Desde Madrid, Andalucía y la Comunidad de Valencia así se lo han trasladado al jefe del Ejecutivo. El malestar es palpable desde las tres comunidades autónomas que todavía no tienen libertad de movimiento en el desconfinamiento y no comprenden, en parte, los criterios en base a los que se ha permitido a unos territorios pasar y otros no.

En la novena conferencia con presidentes autonómicos, el presidente del Gobierno ha transmitido a todas las comunidades que los criterios se han centrado en la “prudencia” y en relación a los datos del coronavirus de cada territorio. Sin embargo, esta explicación no ha convencido a estas comunidades autónomas. Desde la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, con un tono constructivo, ha pedido a Sánchez “rigor” en la toma de decisiones, y aunque ha manifestado que confía en la honestidad de los técnicos, ha aseverado que no comprende los motivos por los que su comunidad por completo no pasa a la fase 1. “Respetamos la decisión, pero se debe materializar con indicadores que la sociedad conozca”, ha reclamado en referencia al hecho de que Moncloa no desvele el nombre del comité de expertos que dirige la desescalada.

Desde Andalucía, su presidente Juanma Moreno también ha expresado las mismas quejas y ha aludido al “diferente trato” entre autonomías. Moreno ha asegurado que es “difícil de entender” que distritos sanitarios como la Costa del Sol, con 1,6 casos confirmados por PCR por cada 100.000 habitantes, no pueda pasar a la fase 1 cuando distritos sanitarios con incidencias mucho más elevadas sí lo han hecho. El presidente autonómico ha transmitido a Sánchez que esta decisión causa un “daño reputacional” innecesario a marcas como la Costa del Sol o la Costa Tropical de Granada, informa Ep. Por ello ha pedido a Sánchez que le traslade los motivos, así como que se revise la decisión y se aplique a Andalucía el mismo criterio que a otras comunidades.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también se ha quejado ante Sánchez por no poder pasar de fase, y ha denunciado una “campaña” de “ataques desmesurados e injustos” desde el PSOE contra ella misma y contra la Comunidad de Madrid. "No comparto la campaña que me ha dirigido el partido que diriges personalmente hacia mí y hacia la Comunidad de Madrid, ayuda poco”, le ha dicho a Sánchez.

Un protocolo claro

Desde Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez-Feijóo, expresó sus discrepancias por la forma en la que se van a repartir los 16.000 millones del fondo no reembolsable entre las comunidades autónomas y reclamó que se modificasen los criterios. También reclamó un protocolo claro sobre el uso de mascarillas y exigió la necesidad de conocer con anticipación los criterios para las fases de la desescalada.

Criticas a Sánchez por la no cogobernanza

Desde Valencia y Cataluña sus presidentes han afeado al líder del Ejecutivo la falta de cogobernanza en la gestión del coronavirus. Una promesa que ha surgido desde el seno del Gobierno para superar la pandemia en la recién comenzada fase de la desescalada. Si bien desde el País Vasco, su lendakari Íñigo Urkullu sí ha notado estos pasos en su comunidad autónoma y lo ha celebrado, el presidente de la Generalitat valenciana afeó al presidente que la cogobernanza con la Comunidad Valencia no ha funcionado. El presidente de Cataluña, Quim Torra ha criticado que "no ve la cogobernanza por ningún sitio en la gestión de la crisis del coronavirus y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no creer en el Estado de las autonomías. “