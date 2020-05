Defensa hará pruebas del coronavirus a los militares que participaron en los Juegos de Wuhan

El pasado mes de octubre, entre los días 17 y 28, se celebraron los VII Juegos Mundiales Militares en la ciudad de Wuhan (China), considerada uno de los epicentros del coronavirus. En un primer momento, nadie reparó en esta celebración como posible foco de contagio, pero en las últimas semanas han sido varias las voces que han sugerido que pudo contribuir a propagar el virus por todo el mundo, Y es que fueron más de 9.600 los militares de 104 países que participaron en ellos, entre los que había una delegación de unos 165 españoles, entre atletas y personal técnico. El Ministerio de Defensa aseguró a principios de mes que no había tenido conocimiento de participantes infectados, pero ha cambiado de opinión y ha decidido hacer pruebas a los deportistas que lo soliciten.

Así lo ha confirmado esta mañana el Departamento que dirige Margarita Robles en un comunicado, apuntando que el motivo para tomar esta decisión ha sido “la preocupación de la que se ha tenido constancia en los últimos días”. De hecho, tal y como apuntó Efe la pasada semana, al menos dos de los miembros de la delegación española mostraron síntomas compatibles con el Covid-19 durante su estancia en China, mientras que al menos otros dos los sufrieron al regresar a España en noviembre.

Varios países dieron la voz de alarma y, por este motivo, la Unión de Militares de Tropa (UMT) preguntó en enero al Ministerio de Defensa si se había aplicado algún tipo de protocolo sanitario a los uniformados que se desplazaron hasta Wuhan. Sin embargo, Defensa respondió la primera semana de mayo: “Habida cuenta que, a final de enero no se había tenido conocimiento de ningún participante infectado o con síntomas y que se habían superado sobradamente los plazos de incubación del virus, se descartó la aplicación de cualquier tipo de verificación médica extraordinaria”. Es decir, no se les realizaron test. Una respuesta que coincide con la recibida de fuentes del Ejército del Aire consultadas por este periódico, que apuntaban que no tuvieron constancia de ningún caso sospechoso “ni durante, ni después de los Juegos”. Otros uniformados, mientras, afirmaron que “algunos participantes dicen que estuvieron malos y hay otros que no saben...”.

Pero la preocupación ha ido aumentando estas últimas semanas debido a que el origen de la epidemia empieza a situarse en las fechas en las que tuvieron logar los Juegos, por lo que Defensa ha decidido tomar cartas en el asunto y, “con carácter voluntario, a los miembros de la delegación que lo requieran, se les realizará una prueba correspondiente para la determinación de la presencia del SARS-CoV-2”, esto es, para conocer si han pasado la enfermedad.

Según explica el Ministerio, la subsecretaria de Defensa contactará a partir de mañana, lunes, con los miembros de la delegación española para saber quiénes quieren realizar voluntariamente la prueba y proceder a efectuarla.