Bildu desvela que negocia con el Gobierno acordar hoy la derogación íntegra de la reforma laboral

La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, ha revelado durante su intervención en el Pleno del Congreso que su grupo está negociando con el Gobierno de Pedro Sánchez la derogación íntegra de la reforma laboral aprobada en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Un posible acuerdo del que dependería, según Aizpurua ha dejado entrever desde la tribuna de la Cámara baja, el posible apoyo de los cinco diputados “abertzales” a la prórroga del estado de alarma que hoy se somete a votación. “Hoy esperamos llegar a un acuerdo con ustedes para derogar íntegramente la reforma laboral”, ha señalado la portavoz de Bildu en torno a una negociación que no había trascendido públicamente. De hecho, Aizpurua ha reconocido que “hemos dialogado y hemos debatido” con discrección, sin órdagos públicos ni declaraciones en forma de ultimátum". “Esperamos un buen resultado”, ha añadido.

No aclarado la posición de voto del grupo EH BIldu, ya que éste dependería del resultado de las conversaciones en torno a la derogación de la reforma laboral: “De alcanzar este acuerdo, podremos decir que los trabajadores recuperarán una parte de sus derechos y recuperar su dignidad”. Algo que, a su juicio, “sería una pequeña victoria no de este grupo, sino de todos los trabajadores y agentes sociales” que “tanto” han “luchado contra esta reforma tan injusta y beneficiosa para la patronal”. Aizpurua ha recomendado al presidente Sánchez que esta negociación se mantenga en el tiempo: “Esperamos que no sea una anécdota provocada por la necesidad puntual”.

Y es que, en la misma línea manifestada por ERC, Junts per Catalunya o Más País, Aizpurua ha exigido a Sánchez vuelva al bloque de la moción de censura y a los acuerdos que le permitieron superar la sesión de investidura en enero. En este sentido ha lanzado al presidente una advertencia: “O la mayoría progresista de la moción de censura, o la derecha. Sabe que si apuesta por la primera tendrá un camino que recorrer, si apuesta por la derecha tendrá un camino muy corto y no nos encontrará. Elija bien. No nos confunda con la derecha destructiva y quienes sólo quieren hacer ruido y ganar con cacerolas y palos de golf lo que perdieron e las urnas".