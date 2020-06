Irene Montero critica la criminalización del 8-M: “Esas movilizaciones lo que traen son supervivientes”

En respuesta a una pregunta del PP, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reconocido que el Gobierno actuó tarde en la contención del virus aunque ha señalado que esto mismo le ocurrió a toda Europa y ha rechazado frontalmente lo que, a juicio, es una “criminalización” del 8-M por parte del PP y Vox: “Hago mías las palabras del presidente. España y Europa es evidente que llegamos tarde no a la primera semana de marzo sino a mediados de febrero, que es cuando los expertos saben ahora lo que no sabían entonces y es que el virus ya se estaba extendiendo”. A juicio de Montero, “durante esta crisis, todos los días han sido 8 de marzo porque han sido las mujeres las que han estado al frente en las profesiones que se han desvelado esenciales, como las sanitarias, las trabajadores de la limpieza y del hogar, y han sido las mujeres las que han cargado con la sobrecarga de cuidados que ha implicado esta crisis en las familias”. La titular de Igualdad ha lamentado que el PP no tenga “ni una sola propuesta” que hacer y ha defendido el 8-M: “Criminalizan las movilizaciones del 8 de marzo diciendo que las movilizaciones feministas traen muerte. Las movilizaciones de las mujeres lo que traen son supervivientes de la violencia machista”. Durante esta pregunta, se han vivido momentos de tensión entre la bancada del PP y las del PSOE y Podemos, hasta el punto de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se ha visto obligada a intervenir.

Antes, la diputada del PP Margarita Prohens había acusado a la ministra de jugar “a la ruleta rusa con miles de mujeres, incluso con las mujeres de riesgo” y había calificado de “antifeminista” al Gobierno: “¿Qué sororidad practica cuando le hacen tres o cuatro test mientras las sanitarias no tienen ninguno? Viva la igualdad y vivan los gobiernos que no mienten y vivan las mujeres que se preocupan de otras mujeres aunque les vaya la foto en ello”. En su intervención, la diputada popular ha preguntado, sin obtener respuesta, por la fecha en la que el Ejecutivo de Sánchez tuvo constancia de que el mantenimiento de la distancia interpersonal era clave para evitar contagios: ¿Sabe lo que hubiera sido feminista? Compartir esto con el resto de mujeres para que pudiéramos elegir como hicieron ustedes. Nada menos feminista que confundir las críticas a su incompetencia que con críticas a todas las mujeres y al movimiento feminista. Usted no es el feminismo, es la autoridad que ocultó a las mujeres que el 8-M estábamos en peligro. No confunda: el feminismo no es culpable, usted sí”.

Según ha recordado la diputada Prohens, el Gobierno ha pasado “del no se podía saber” al “no se podía decir” y pasó por alto circunstancias como que el 25 de febrero existiera “un alto índice de sospecha de que el país iba hacia una hecatombe sanitaria” o que el 2 de marzo “la UE pidiera evitar concentraciones”. ¿Desde cuándo manejaban información?; ¿por qué animó a las mujeres a acudir al 8-M?; si todo es mentira, ¿por qué obstaculizan la investigación judicial?, han sido otras de las preguntas de la diputada que han quedado sin contestar.