El Congreso retira las medallas a “Billy el Niño” y se prepara para anular los títulos nobiliarios del franquismo

El ex inspector de la Brigada Político-Social Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño, imputado en su día por delitos de torturas y lesa humanidad y fallecido el pasado 7 de mayo por coronavirus, será despojado de sus distinciones policiales, según ha decidido el Congreso de los Diputados.

La iniciativa, basada en una proposición no de ley (PNL) impulsada por Unidas Podemos y el PSOE, ha contado con el apoyo de Ciudadanos y ERC. El PP se ha abstenido y Vox ha votado en contra. La propuesta se debatió el jueves en el Pleno de la Cámara Baja, pero, como se preveía, la votación tuvo lugar hoy con 207 votos a favor, 57 en contra y 86 abstenciones.

La proposición insta al Gobierno a “revocar de forma efectiva las condecoraciones y recompensas concedidas por el Estado a funcionarios y autoridades de la dictadura franquista que, antes o después de la concesión, hubiesen realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los Derechos Humanos”. Y añade que la revocación también podrá llevarse a cabo a título póstumo cuando la persona condecorada ya hubiera fallecido.

González Pacheco fue imputado por delitos de torturas y lesa humanidad en la causa criminal seguida en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires (Argentina).

El secretario cuarto de la Mesa del Congreso y diputado del PP, Adolfo Suárez Illana, rompió la disciplina de voto del Grupo Popular al votar en contra de la PNL del PSOE y Unidas Podemos. Según ha confirmado él mismo a Europa Press, ha decidido “en conciencia” desmarcarse de su partido, que ha optado por la abstención, y rechazar la iniciativa, lo que le ha llevado a coincidir con Vox. La dirección del Grupo Popular tendrá ahora que decidir si sanciona a Suárez, como hizo en el pasado con otros diputados que se desmarcaron de la postura oficial en votaciones sobre temas como el aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo o el Plan Hidrológico Nacional.

El hijo del que fuera el primer presidente de la transición, Adolfo Suárez, ha argumentado después que ha decidido no seguir la consigna de su grupo parlamentario y ha preferido votar en contra por considerar que se trataba de una proposición “tramposa y engañosa, en la que tras el parapeto de hechos lamentables, manipulando los sentimientos de los españoles, se pretende hacer saltar la Constitución”.

Medallas remuneradas

Según los cálculos del Gobierno, “todavía se está sufragando el importe de 115 medallas policiales concedidas antes de 1979 a agentes de policía de la dictadura franquista”. Estas medallas no son una mera condecoración, pues llevan asociada una remuneración. La iniciativa aprobada implica la cancelación de esos derechos pecuniarios que además de Pacheco perciben aún otros ex policías franquistas. Durante el debate parlamentario del miércoles, el diputado de Más País Íñigo Errejón desveló en la tribuna que su padre fue detenido y torturado por “Billy el Niño” cuando tenía 23 años. En el extremo opuesto se situó el diputado de Vox José María Sánchez García, quien reprochó a Unidas Podemos que no haya incluido en su propuesta “los crímenes de los dirigentes de la Segunda República”.