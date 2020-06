EL Tribunal Constitucional no suspenderá la ejecución de las sentencias de los condenador por Tribunal Supremo en relación con el “procés”, al entender que las penas impuestas son graves y superan con creces el límite máximo establecido por la doctrina del propio tribunal para acceder a ese tipo de peticiones. De esta forma, el Pleno del TC, que comenzará mañana y se prolongará tres días, rechazará la petición realizada por los condenado por sedición, aunque no se abordarán las peticiones en este sentido realizadas por Oriol Junquera, la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y el conceller Raül Romeva, quienes habían también recusados a los magistrados. En estos tres supuestos, el TC resolverá esas recusaciones, que serán rechazadas, y posteriormente también se rechazarán las peticiones de suspensión de ejecución de las condenas mientras se resuelven los recursos de amparo.

De esta forma, los magistrados seguirán el mismo criterio del Ministerio Fiscal , el cual, tal como adelantó LA RAZÓN el 15 de mayo, hacía referencia a la gravedad de las penas que les fueron impuestas y a la doctrina constitucional de no suspender la ejecución de las penas graves, es decir, aquellas que son superiores a los cinco años.

En este caso, recuerda cómo el Supremo impuso al ex consejero de ex conseller’ de Presidencia y portavoz del Govern.Tordi Turull, condenado a 12 años de prisión, la misma condena que impuso el tribunal a Dolors Bassa; mientras que a la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, se le impuso 11 años y seis meses de prisión. El mismo criterio seguirá respecto a Oriol Junqeras y Rül Romeva.

El Alto Tribunal prevé rechazar tal petición basándose precisamente en la doctrina constitucional que invoca el fiscal, es decir, el no acceder a tal suspensión cuando se trata de penas superiores a cinco años, tal como ha sucedido en no pocas ocasiones.

Todos ellos disfrutan ya del 100.2 del Regalamente Penitenciario que les permite abandonar la prisión varios días a la semana durante prácticamente toda la jornada.