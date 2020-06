Cs ve “muy difícil” apoyar unos Presupuestos marcados por las políticas “surrealistas” de Podemos

La portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha advertido de que si el futuro proyecto de Presupuestos Generales del Estado que presente el Gobierno está marcado "por las políticas surrealistas de Podemos, será muy difícil contar con nosotros”, subrayó.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apostó este domingo por alcanzar "acuerdos transversales" en esta legislatura y dijo que hablarán "con todas las fuerzas políticas" representadas en el Congreso de los Diputados con el fin de conseguir apoyos para los Presupuestos.

El portavoz de la formación naranja, Edmundo Bal indicó que la formación mantenía sus canales abiertos para seguir hablando con el Ejecutivo y llegar a nuevos acuerdos, donde no se descartaban los Presupuestos. Rodríguez indicó que el tema de los Presupuestos no se abordó en el encuentro formal que Cs mantuvo con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y otros miembros del Ejecutivo en La Moncloa para repasar el cumplimiento de los pactos que suscribieron durante el estado de alarma. No se puso sobre la mesa “en ningún momento, ni, por una parte, ni por la otra”, indicó.

Además, la portavoz de Cs indicó que no pueden hablar de un proyecto de Prepuestos que aún no está sobre la mesa. Indicó que su formación fue la primera en hablar de esos “presupuestos de reconstrucción” e indicó que “para eso es importante ver qué va a decir Europa”. Además, consideró que es irresponsable dar el mensaje de sacar adelante unos Presupuestos antes de ver qué dice la UE, aunque afirmó que "en Europa vamos todos de la mano”. Una vez se llegue a este escenario y Bruselas se pronuncie, Cs espera que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos presente un proyecto “realista” que equilibre ingresos y gastos. Según indicó, esto es algo que no hicieron estos partidos cuando firmaron su acuerdo de Presupuestos en octubre de 2018, que habría dado lugar a “un déficit importante”. Además, criticó que “solo se hablase de subir y subir impuestos”, pero no se aclarase cómo se iba a emplear el dinero recaudado. Además, Rodríguez acusó al Ejecutivo de “criminalizar a los autónomos” y de “hablar de los empresarios en general como ‘malos’”, sin tener en cuenta que son los que generan empleo.

Sobre el hecho de si sería imprescindible que el PP estuviera también en la participación de esos presupuestos, Rodríguez indicó que es tiempo de tener “responsabilidad máxima” y que habrá que preguntarle a los populares que, además, subrayó, han elevado la “crispación” durante las últimas sesiones parlamentarias.