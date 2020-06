Vox no participará en los “consensos” que salgan de la comisión de reconstrucción

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha anunciado que su formación ha decidido abandonar la comisión creada en el Congreso para buscar salidas pactadas a la crisis del coronavirus. Lo hacen porque han llegado al convencimiento de que PSOE y Unidas Podemos “no tienen la más mínimo intención” de hacer de esta comisión un acuerdo de reconstrucción, “más bien un intento de exculpación”, y cree que su partido debe marcar “una distancia infinita”.

Los grupos tienen de plazo hasta mañana para presentar sus propuestas de conclusiones para a Comisión de Reconstrucción, pero Espinosa de los Monteros ha avanzado que Vox no va a seguir trabajando en ello, y dará a conocer sus medidas fuera de dicha comisión. Aseguró que no su partido no va “negociar nada” con el Gobierno de coalición ni estará en la línea de lo que salga pactado con los distintos grupos parlamentarios. Por ello, los de Abascal presentarán sus propias propuestas aparte.

Aunque las intervenciones de esa comisión han concluido hoy, reiteró Espinosa de los Monteros que ellos no van a “contribuir a los nuevos acuerdos”.

Los de Abascal ya se levantaron de la mesa en otra ocasión cuando se confirmó que el Gobierno había negociado con EH Bildu la quinta prórroga del estado de alarma. Entonces, Vox ya advirtió de que en esa comisión no había ninguna voluntad “de reconstruir nada”.