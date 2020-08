Ante la ronda de contactos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá con todas las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados la próxima semana, Podemos avisa al PSOE de que no podrá contar con su aval si se aviene a negociar con Ciudadanos. “El PSOE sabe que con nosotros no va a contar para unos presupuestos con Ciudadanos”, ha afirmado la portavoz de la formación morada Isa Serra en rueda de prensa tras la reunión del Secretariado.

Ante los argumentarios que viene defendiendo el Gobierno de pactar unos “presupuestos de país” con el mayor apoyo posible de las fuerzas parlamentarias, Podemos niega en rotundo que ellos puedan encontrarse en esa aritmética. “Si hay unos presupuestos con Ciudadanos serían de recorte y nosotros no podemos apoyarlos”, ha recalcado la portavoz. Según ha defendido, la garantía de unos presupuestos sociales y para las mayorías solo serán posibles si el “PP y Ciudadanos no tienen voz ni voto”.

Ante la posibilidad de que Podemos no apoye unos presupuestos con Ciudadanos, el también portavoz Rafa Mayoral ha recalcado que esa aritmética no es posible porque “Ciudadanos no está en el Gobierno”, porque si fuese así, el Gobierno “sería otro”.

Ambos portavoces han reclamado al PSOE que “cuide la mayoría” que sustenta al Gobierno. “Confiamos en que el PSOE cuide la mayoría que sustenta este Gobierno”, han explicado, para después asegurar que se encuentran trabajando “para que haya unos presupuestos sociales que garanticen que salimos de esta crisis con más derechos”. “Trabajaremos para que la mayoría que sustenta este gobierno se mantenga con los Presupuestos”, ha recalcado Rafael Mayoral.

