Santiago Abascal arremete contra TVE: “Actúan como el NO-DO”

El presidente de Vox, Santiago Abascal, protagonizaba esta mañana una polémica y tensa entrevista en TVE. ¿El origen? Sus últimas declaraciones en el Congreso de los Diputados en las que arremetía contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y le acusaba de ser “el peor que ha habido en España en los últimos 80 años, el que ha provocado la mayor destrucción de la economía, la mayor destrucción del PIB, la mayor deuda pública y la mayor división territorial". El líder de la formación verde se han sentido acorralado ante las insistentes preguntas de los presentadores y ha arremetido contra ellos y el ente público: “Ustedes actúan como el NO-DO. No nos tratan como a los demás”.

Sin embargo, lejos de amilanarse, Abascal ha insistido en sus críticas a Sánchez: “Estamos ante un Gobierno que tiene una responsabilidad criminal. Es el peor Gobierno en 80 años y quizás me quede corto porque este es el peor Gobierno en 800 años”. Es más, a la pregunta de si con Franco se vivía mejor, el líder de Vox despejaba así las dudas: “Con el PSOE se vive muy mal, nos lleva a la ruina y a la división de España”.

📺 @Santi_ABASCAL "Quizás me quedé corto y tendría que haber dicho que este es el peor Gobierno en 800 años. Pero sí, desde hace 80, desde la Guerra ninguno nos ha llevado a un nivel de deuda y a un hundimiento económico tan elevado".



📢 #LaHoraSantiagoAbascal pic.twitter.com/mjTf8imTgB

Y precisamente, la alusión a Franco y esa última pregunta es la que ha generado el malestar de Santiago Abascal, que ha matizado que sus palabras no implican una defensa del “régimen totalitario”, ni de este ni de ninguno. Y ha justificado sus palabras con datos, los de la “deuda pública, el paro o la división territorial”. Sin embargo, se ha sentido “acorralado” por los colaboradores y no ha dudado en mostrar su malestar y reprochar al ente público que actúe como el NO-DO: “No nos tratan como a los demás”.

Tampoco le ha gustado al líder de Vox que le preguntaran por la ya polémica moción de censura que anunció contra el Ejecutivo de Sánchez. Aunque Abascal ya adelantó que sería en septiembre y que él no tendría problema en presentarse como candidato y liderarla si Pablo Casado no lo hacía... parece que la pregunta de la tertuliana sobre la fecha en cuestión no le ha sentado bien y, tajante, ha contestado: "No entiendo que le cause un problema a usted”.

Mientras, la presentadora de “La hora de la 1”, Mónica López, intentaba calmar los ánimos recordando que todos los políticos se quejan de lo mismo y pedía al dirigente de Vox que no “riñera” a sus colaboradores.