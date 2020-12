Policías alertan del “efecto llamada” y piden a Marlaska que les informe sobre los vuelos con inmigrantes

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha enviado sendas cartas al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska y al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sobre los últimos traslados de migrantes llegados ilegalmente a Canarias en patera y que están viajando a la Península en diferentes vuelos comerciales. Alertan de que estos traslados están además “provocando no solo una abierta contradicción con la política mantenida en esta materia basada en la negativa a estimular este tipo de desplazamientos, sino un potencial daño en la lucha contra las organizaciones ilegales que trafican con los viajes en patera desde el norte de África hasta las costas del archipiélago canario debido a un posible efecto llamada”.

El SUP reclama a ambos departamentos información sobre estos vuelos -tanto el confirmado en las últimas horas a Granada como otros que la Junta de Andalucía ha situado en Sevilla y Málaga- y el número de migrantes que han embarcado en ellos desde Canarias así como los que puedan hacerlo en fechas próximas.

El sindicato policial destaca que desconocen además el estado de salud que presentan y los policías que puedan intervenir con estos migrantes a su llegada a otras comunidades lo que hace que corran un riesgo potencial de contagio de la Covid-19. Más aún cuando, destacan, “no existe certificación que acredite que esos desplazamientos cuentan con las debidas garantías sanitarias, una vez practicadas las preceptivas pruebas PCR o la cuarentena”.

La preocupación del SUP se centra, además en determinar qué tipo de pautas policiales serán de aplicación a este colectivo, teniendo en cuenta no sólo que no están documentados sino que las medidas de restricción de movimientos entre autonomías y provincias y el toque de queda impuesto por el estado de alarma son de aplicación a toda la ciudadanía.

Indican que existe una “duda razonable” sobre el estado de salud de los migrantes por la ausencia de dichas certificaciones médicas. Destacan que, a la imposibilidad de que los interesados las lleven consigo “se suma la preocupación por la transmisión del virus que pudiera producirse al incumplir las limitaciones contempladas durante el estado de alarma”.

El sindicato policial destaca que también han reclamado conocer si alguna ONG ha organizado este tipo de desplazamientos, puesto que los riesgos ya señalados se incrementarían por la evidente ausencia de una mínima coordinación con las autoridades policiales.

Además de las demandas informativas, el SUP ha pedido al ministro José Luis Escrivá una “reunión oficial urgente” para poder trasladarle sus preocupaciones que indican son carácter operativo policial y jurídico, y le ha instado a evitar las redes sociales como medio de comunicación, rechazando el nexo que ha pretendido establecer entre quienes cuestionamos estos viajes por su opacidad y ausencia de garantías sanitarias acreditables con la xenofobia.