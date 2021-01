Una funcionaria admite que falsificó el acta de Cifuentes

La funcionaria Amalia Calonge, quien reconoció abiertamente que modificó el acta en lo relativo a Cifuentes para calificar con “notable” lo que aparecía como “no presentado”. Sin embargo, aseguró que esa modificación la realizó porque así se lo pidió el catedrático Pablo Chico, quien, sin embargo, negó tal extremo en su declaración.

“Me llamó Pablo Chico y le dije que me lo mandara por correo y lo pusiera por escrito. Me dijo que tenía un notable y que había habido un problema y que procediera al cambio de las notas”, declaró en ese sentido la citada funcionaria

Por otro lado, el exconsejero de Educación Rafael Van Grieken reconoció ante el tribunal que juzga el “caso Máster” de Cristina Cifuentes que realizó que realizó llamadas al rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, para que le remitiese toda la documentación que tenia, una vez que se destaparon las presuntas irregularidades. Y ello, añadió, porque para la Comunidad era un “tema importante” y estable plenamente seguro que la Universidad la tenia. “No tenía duda de que disponían de esa información. Las llamadas al rector eran proporcionales a la tardanza en mandar la documentación”. Y, además, porque se trataba de una cuestión que afectaba al Gobierno regional y, a la vez, “se ponía en entredicho el comportamiento de una universidad pública”. La Fiscalía solicita tres años y tres meses de cárcel para Cifuentes como presunta inductora de la falsificación del acta de su máster.

“Si hubo llamadas ese día era porque mi obligación como consejero exigía tener la documentación que estaba seguro que el rector disponía tras haber hecho las afirmaciones que hizo durante la rueda de prensa, y que sin embargo, el rector no nos envió hasta tres horas después de finalizada la misma

Esas llamadas las hizo al considerar que estaba obligado a ello como consejero de Educación, ya que ello le exigía " tener la documentación que estaba seguro que el rector disponía tras haber hecho las afirmaciones que hizo durante la rueda de prensa”, donde se manifestó que no existió irregularidad alguna, “y que sin embargo, el rector no nos envió hasta tres horas después de finalizada la misma”.

De esa forma, añadió, hasta que no recibió esa documentación “no podíamos acreditar la postura del Gobierno regional sobre lo que ya estaba divulgándose en los medios de comunicación, porque la transparencia es una de las reglas indiscutibles que tiene que guardar cualquier institución”. Y con respecto al acta del Trabajo Fin de Master añadió: " Lo que pido es la documentación en la que se han basado para afirmar todo lo que se contó en la rueda de prensa”.

Esa solicitud, aseguró, la realizó después de que el rector convocase una rueda de prensa al respecto y donde se expuso que no había “irregularidad alguna” en lo relativo al máster realizado por Cifuentes. El exconsejero aseguró al respecto que en ningún momento cuestionó las palabras del rector en ese acto: “Nunca dudé de la veracidad de las afirmaciones que en primera persona aseguró el rector”.

También arremetió contra el principal cargo de la universidad porque, aseguró, no se le informó de que la universidad había abierto una información reservada sobre lo sucedido. “Me he sentido engañado por el rector ¿por qué no lo compartió con los responsables del gobierno regional?” , se preguntó el exconsejero de Educación.

