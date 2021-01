Enrique Cerezo: “No es momento de buscar culpables, sino de ayudar»

Es el amo del cine español. Empezó en lo más bajo de la profesión cinematográfica y hoy es quien, individualmente, posee la mayor cantidad de derechos de películas del mundo. Mira con sentido común, y un realismo alertante, a la crisis económica y política. Entre líneas se le entiende todo, pero lo dice de tal modo que el que no quiera, no va a sentirse obligado a darse por enterado. Es de los que creen que pasará mucho tiempo hasta que recuperemos lo que hemos perdido, y que no todo volverá a ser como antes.

-Salen concejales, funcionarios, obispos. ¿Qué haría con los «listos» que se están «colando» en el orden de vacunación contra la Covid?

-Creo que es prioritario atender y proteger a los colectivos más vulnerables, sin duda. Pero, a partir de esta premisa, luego hay un debate, que a mí me parece pertinente, sobre si deberían empezar vacunándose todos aquellos que tienen que liderar la crisis. Hay gente con dudas y otros que tiene miedo de vacunarse por los posibles efectos secundarios que pudiera producir la vacuna. Quizá por esto sería bueno que todas estas personas se vacunaran antes y sirvieran de ejemplo al resto de la sociedad.

-El problema es la barrera en la que se marca el límite de quién se puede saltar el orden de atender primero al débil.

-Precisamente debemos dejar que sean las personas que lideran la lucha contra la pandemia los que establezcan los límites de forma clara y transparente para el resto de la sociedad. A mí me hubiera parecido fantástico que los Reyes de España, el presidente del Gobierno y sus ministros hubieran sido los primeros en vacunarse porque estoy seguro de que muchos de los que tienen dudas, al ver esa imagen, pensarían: «bueno, si se la ponen los Reyes y el presidente del Gobierno, ¿por qué no me la voy a poner yo?».

-En lo que le toca, como productor de cine, ¿la cultura puede recuperarse de este golpe?

-No. Ni económica, ni cultural ni psicológicamente. En el negocio del cine, del teatro, de los toros, de la ópera, de la gastronomía, que también es cultura, todo lo que se ha perdido no se va a volver a recuperar inmediatamente. Tardaremos mucho tiempo en recuperar lo que se ha perdido.

-La gente volverá al cine, al teatro, a los toros...

-Sí, volverán. Pero esto lleva tiempo, y no volverán todos los que se han ido. Las personas somos animales de costumbres y durante este tiempo, que está siendo muy largo, casi un año ya, nos hemos acostumbrado a determinadas cosas y va a ser difícil volver al punto en el que estábamos anteriormente... ¡Fíjese en la restauración! ¿Pero cómo van a recuperar todo lo que han perdido en estos meses? Es imposible.

-¿Cómo podemos reinventarnos?

-Sinceramente, es difícil. Habrá mucha gente que está cerrando sus negocios y que no pueda abrirlos de nuevo porque no puede mantener a los empleados. En el caso del cine, es que sólo hay que mirar las cifras: si de cada 10 personas que fueron al cine en el año 2019, en 2020 solo fueron 3, pues esas 7 personas que se han quedado en casa no se van a recuperar nunca. Y esto es así. Claro que hay mucha gente que está deseando que se abran de nuevo los cines con normalidad, pero cuántas no habrán sustituido esta opción de ocio por otra o por nada. Todo el mundo intentará volver a la normalidad lo antes posible, pero hay que asumir que esto va para largo y que hay cosas que no volverán a ser igual que antes.

Han hecho que el independentismo sea un problema grave para España

-¿En cuánto ha notado usted el daño económico de la pandemia?

-Nosotros teníamos proyectadas dos películas que hemos retrasado hasta que esto acabe. Paramos con tiempo y hemos controlado el daño. Pero, claro, íbamos a rodar en Sevilla, y estos retrasos perjudican a los derechos de televisión y a toda la gente que iba a trabajar en las películas, y hablamos de centenares de personas, que tienen que esperar un año más para poder trabajar en estos proyectos.

-¿Cree que las cosas se podrían haber gestionado de otra manera?

-Está claro que ha habido muchos fallos durante la gestión de la crisis, pero es evidente que nadie estaba preparado para una situación como ésta. No teníamos protocolos diseñados para afrontar algo así y las complicaciones se nos han multiplicado, por lo que es muy posible que el desastre hubiera superado a cualquier gobierno.

-Entonces, ¿el Gobierno de Sánchez está libre de culpa por la magnitud del desastre?

-Estoy diciendo que se han podido mejorar muchas cosas. Por ejemplo, no se nos avisó a tiempo de la magnitud de la tragedia que podía ocasionar el virus. Quizás se podrían haber suspendido todos los actos públicos con mayor antelación, incluyendo todo tipo de espectáculos, cine, teatro… La verdad es que esto mismo ha ocurrido en casi todos los países del mundo.

-Pues ya ve que en lo que están es en repartir culpas.

-No es momento de eso. No estamos para perder el tiempo en buscar culpables, sino que todos debemos dedicarnos a ayudar para que la gente salga adelante. Hay mucha gente sufriendo porque esto les ha dejado huecos vacíos en sus familias. O porque se han encontrado sin ingresos. O porque tienen una incertidumbre total sobre el futuro. Aunque siempre se puedan hacer las cosas mejor, es momento de estar unidos.

-¿En qué estamos todavía a tiempo de mejorar?

-Yo, como casi todo el mundo, no estoy en el día a día de la gestión de la pandemia. Y lo que nos llega es a través de informaciones que, según coja uno un periódico o coja otro, resulta que la historia es totalmente distinta. Pero creo que quienes están en la gestión deben tomar buena nota y aprender de lo que hay que hacer en el futuro si llegan situaciones similares.

El Rey está fuerte. La situación está ayudando a que la sociedad se dé cada vez más cuenta de lo importante que es la Monarquía

-Pero si estuviera en el día a día, ¿endurecería más las restricciones o apostaría por convivir con el virus hasta que nos rescaten las vacunas?

-El debate entre salud y economía es muy complicado. Sin salud no hay economía, y sin economía no hay salud. Yo creo que aquí se ha intentado buscar ese equilibrio y se ha hecho el máximo esfuerzo por controlar el virus con el menor daño posible a la economía. Pero si uno hace una lectura racional, es evidente que no es fácil encontrar el punto justo cuando, además, tienes todo en contra.

-¿La lucha política también ha ido en contra de ganar la batalla a la pandemia?

-El Gobierno tiene su función, y la oposición, la suya, que es trabajar, precisamente, para que quede claro que no está de acuerdo con lo que hace el Gobierno. Y da igual qué siglas sean gobierno y cuáles sean oposición. Pero en un tema tan delicado como éste, no tiene sentido pararnos en mitad del campo de batalla a buscar culpables. El principal culpable es el virus y todavía no lo hemos podido controlar.

-¿El fútbol tampoco volverá a ser lo de antes?

-En el fútbol tienes el mismo problema, y sin espectadores, además, el fútbol es menos fútbol. Hay que decir que, afortunadamente, y gracias a un grandísimo esfuerzo de todos, por lo menos se han podido seguir jugando partidos y televisarse, y esto ha permitido a los aficionados seguir disfrutando de LaLiga a través de la televisión y disfrutar de su equipo. Y al mismo tiempo ha paliado el perjuicio económico que se nos venía encima. Aun así, la situación es muy complicada.

¿Los futbolistas deben asumir un recorte de ingresos? Toda la sociedad debe ajustarse a la nueva realidad económica y social

-¿Los futbolistas deben asumir una caída en sus ingresos, como prácticamente todo el mundo?

-Es evidente que toda la sociedad debe ajustarse a la nueva realidad social y económica. Por ejemplo, en el Atlético de Madrid hemos hablado con todos los que integran el club y hemos buscado soluciones entre todas las partes.

-¿Volverá el público a llenar los estadios?

-Yo confío en que sí, la verdad, pero debemos esperar a ver qué pasa. Si vuelven el fútbol, el teatro, el cine, salir de vacaciones… Lo más previsible es que todo acabe normalizándose, pero a lo que sí apuesto, es a que no será inmediato. La gente tardará en reaccionar, entra dentro de la lógica después de la catástrofe que se nos ha venido encima.

Me hubiera parecido fantástico que los Reyes, el presidente y sus ministros fueran los primeros en vacunarse

-Hasta el Barça ha entrado en bancarrota...

-Yo no sé si están o no en bancarrota, ni creo que nadie lo sepa, salvo el propio Fútbol Club Barcelona.

-Es de lo que todo el mundo habla.

-Sí, pero ninguno de los que hablan han auditado al Barça. No sé por qué hay tanto interés en decir que están quebrados.

-¿Está echándole un capote al Barça o yo he interpretado mal?

-Estamos ante un problema del Barça, que se podría haber dado con o sin pandemia. Este club ha tenido muchos menos ingresos de taquilla, merchandising, restauración, etc., como nos ha pasado a todos los clubes en España y fuera de España. Y, le insisto, el problema es de ellos.

No sé por qué hay tanto interés en decir que el Barça está quebrado. Los que hablan no han auditado al club

-¿Entiende que haya elecciones en Cataluña y los estadios sigan vacíos?

-La autoridad competente ha establecido una fecha porque ha considerado que técnica y sanitariamente se pueden celebrar las elecciones. No tengo nada más que decir.

-¿Pero los estadios deben seguir sin aficionados?

-Ir a un estadio implica que se junte gente, muy próxima. Me preguntaba por ir a votar, y también vamos a comprar, usamos el transporte público... Yo creo que hay que poner cabeza a todo. Por eso, el Consejo Superior de Deportes. con la colaboración de LaLiga, está trabajando en el protocolo para el regreso del público paulatinamente a los estadios de una forma segura.

-¿Le preocupa Cataluña?

-Ya no es que me preocupe o no, es que han hablado tanto de Cataluña, tanto, que llega un momento en que te acabas cansando. A mí me cansa y me molesta oír hablar tanto de Cataluña, y creo que somos muchos los españoles y los catalanes que estamos igual de fatigados.

¿Indulto? Los líderes del referéndum ilegal del 1-O fueron juzgados y condenados

-Contando con ese cansancio del que habla, ¿pero Cataluña, el independentismo, es un problema?

-Era un problema para España y han hecho que sea un problema grave.

-¿Quién?

-La situación que se ha generado.

-¿Se refiere al independentismo o a la gestión de los Gobiernos de Madrid en relación a Cataluña?

-Me refiero a la situación que ha provocado el independentismo. Todos los Gobiernos centrales han hecho lo que han podido, pero no han sido capaces de solucionar nada. El problema de Cataluña sigue igual. Pero como le he dicho antes, llega un momento en el que uno ya no quiere ni oír hablar más del tema.

-¿Hay trato de favor a Cataluña con respecto a Madrid?

-Nos iría mejor a todos si hablásemos más de todos como conjunto y no sólo de Cataluña.

-Aun sabiendo que le «cansa», si me permite una duda más, ¿usted es de los que creen que nunca habrá independencia?

-Para que se produzca hay que cambiar la Constitución, y sin la mayoría necesaria para hacer ese cambio, no sé qué solución quieren darle. Yo no la veo.

-¿Votaría al PSC en Cataluña para frenar al independentismo?

-Mire, como no soy catalán ni vivo en Cataluña, me temo que va a ser difícil votarle.

-¿Y entendería el indulto a los líderes políticos del “procés”?

-Los líderes políticos del “procés” han sido juzgados y condenados por el Tribunal Supremo.

-Le preguntaba por la decisión política del Consejo de Ministros de aprobar ese indulto para Junqueras y compañía.

-Debería preguntarles a los miembros del Consejo de Ministros.

-Ya. Y, a su juicio, ¿el 1-0 se merece el indulto del Gobierno de España?

-Están juzgados y han sido sentenciados.

-Por lo tanto, ¿deben cumplir su condena?

-Quien puede conceder un indulto es el Consejo de Ministros y yo no formo parte de él.

-Por cierto, usted tiene buena relación con el Rey Felipe VI. ¿Le ve bien?

-Está muy fuerte. Es fuerte físicamente y de cabeza. Además, cada vez le veo más fuerte.

-¿Con todo lo que le está cayendo en los últimos meses?

-La situación actual está ayudando a que la sociedad cada vez se dé más cuenta de lo importante que es el Rey y la Monarquía para la democracia española.

-¿Da por fracasada la campaña de Podemos contra la Corona?

-El Rey está fuerte. Y los españoles necesitan que esté fuerte.

-¿Usted tiene miedo del coronavirus?

-No tengo miedo, quizás porque procuro pensar muy poco en él. Intento hacer vida normal dentro de la poca normalidad de las circunstancias que vivimos. Pero no estoy preocupado ni con la enfermedad ni con la vacuna. Y si me toca, lo llevaré con resignación.

-¿Las farmacéuticas están jugando sucio con Europa?

-No tengo todas las claves sobre cómo funcionan las farmacéuticas ni los transportistas como para prejuzgar qué está pasando de verdad. Aquí lo realmente importante es que los laboratorios espabilen y sean capaces de suministrar las vacunas necesarias para que lleguen a todo el mundo cuanto antes.

-¿Qué le ha pedido al 2021?

-Lo primero y más importante, que esta maldita pandemia acabe lo antes posible y recuperemos la normalidad y todo el tiempo perdido. Y después, que entre todos seamos capaces de reactivar la economía para que todos los que lo están pasándolo mal puedan recuperarse rápidamente. Y después ya, que podamos volver a animar al Atleti juntos, visitar a la familia, tomar algo con los amigos… En fin, volver a disfrutar de la vida.