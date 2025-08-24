Al Qaeda lanza una campaña para repetir el 11-S en Estados Unidos o en cualquier país del mundo occidental

Al qaeda ha lanzado una campaña en sus redes sociales para que, bajo el hastag #OneNation y #September11ForPalestine, se recuerden los ataques terroristas del 11-S en Estados Unidos y se anime a perpetrar atentados similares en suelo norteamericano. "La campaña se lanzará en conjunción con el 24 aniversario de los ataques del 11 de septiembre", señalan.

Los objetivos de la campaña son, según los yiadistas:

1. Publicar fotos para conmemorar el 24 aniversario de los ataques del 11 de septiembre de varias ciudades y capitales de todo el mundo.

2. Producir y diseñar fotos y videos que demuestren que la razón principal de estos eventos es el continuo apoyo estadounidense a la entidad sionista y las masacres y el desplazamiento resultantes del pueblo palestino.

3. Recordar que las motivaciones para repetir tales operaciones han aumentado entre los musulmanes, y que Estados Unidos está más expuesto al peligro que antes.

Al Qaeda, que tiene problemas de liderazgo al no haber podido anunciar todavía al que va a sustituir como cabecilla al fallecido Ayman Zawahiri, trata por todos los medios de cometer un gran atentado que le sitúe mediáticamente por delante del Estado Islámico (Daesh, Isis).