El Estado islámico, esta vez a través de su portavoz, vuelve a utilizar el español para lanzar amenazas

El portavoz del Estado Islámico (Isis, Daesh), el “Muhajir Shaykh Abu Hamza al-Qurash”, como le denominan, utiliza por primera vez el español para lanzar una amenaza contra los “infieles”. Es el segundo mensaje, en pocos días, en que la banda yihadista utiliza el castellano. La semana pasada fue, tal y como informó LA RAZÓN, a través de una nasheed (cántico de guerra).

En ambos casos ha utilizado sus canales en las redes sociales para dar la mayor difusión a los mensajes, cuya intención es la incitar, en especial a los actores, “lobos”, solitarios, a que cometan atentados. El hecho de publicarlos en español no tiene otro objetivo que llegar a aquellos individuos fanatizados, o en proceso de fanatización, que no dominan suficientemente el árabe o lo desconocen.

El portavoz de los terroristas instab a sus militantes a “que sean duros con los kafir (infieles) enemigos de Alá”. “Dirígete a ellos con las espadas afiladas, libra las invasiones, no detengas las incursiones y no dejes un día que pase para el murtaddin (apóstata)y sus maestros Crusader (cruzados, cristianos) sin aterrorizarlos”. Propone una serie de acciones criminales: “emboscarlos en las calles, quemar sus convoyes con artefactos explosivos, destruir puestos de control y cuarteles, y dejar que su lema sea: No quiero sobrevivir si los sirvientes del tawaghit (los que se rebelan contra Dios) sobreviven”.

Expertos antiterroristas, consultados por LA RAZÓN, han señalado que en estos momentos no hay una amenaza específica contra España, aparte de las generales contra Occidente y, en nuestro caso, por formar parte de la Coalición Internacional que derrotó militarmente al Estado Islámico. Cuando los yihadistas asumieron la autoría de las acciones criminales perpetradas el año pasado en Viena (Austria) aludieron, precisamente, a dicha Coalición, a la que perdonan su intervención en Siria e Irak.

España mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista y no hay indicios de que baya a rebajarlo, como ha hecho recientemente Inglaterra. Ha pasado del nivel “severo” a “significativo” tras haberlo incrementado el el pasado noviembre después de los atentados en Austria y Francia. En la oficial, el riesgo se califica de bajo cuando un atentado terrorista es altamente improbable; moderado (posible pero improbable); significativo (probable); severo (altamente probable), y crítico (altamente probable en el futuro cercano).