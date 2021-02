La Audiencia Nacional ha puesto condiciones a la entrevista que mantendrá mañana Vox en la prisión de Estremera (Madrid) con José Manuel Villarejo sobre la “operación Kitchen”. La juez central de Vigilancia Penitenciaria ha rechazado, como pretendía la formación de Santiago Abascal y la defensa del comisario jubilado, que el encuentro no se pueda grabar por Instituciones Penitenciarias.

Además, solo permitirá que acuda al encuentro la portavoz parlamentaria de Vox, Macarena Olona, y un acompañante, pero no el abogado de Villarejo. La visita se llevará a cabo en las condiciones normales de un vis a vis, a través de un cristal, y no en la sala de autoridades como pidió Vox.

En su resolución, la magistrada María de lo Reyes Jimeno acoge “íntegramente” los argumentos de la Fiscalía para oponerse a que no se intervenga esa comunicación. En esa misma línea, recuerda que las comunicaciones de Villarejo en prisión están intervenidas en la actualidad con aval judicial, concluyendo que “ni siquiera como diputada vocal” de la comisión parlamentaria creada para investigar el supuesto espionaje parapolicial a Luis Bárcenas en 2013 para sustraerle documentación comprometedora para el PP “puede condicionar el concreto régimen de control de las comunicaciones del interno”.

Para la magistrada, no es suficiente para suspender esa intervención de las comunicaciones del interno que Olona forme parte de esa comisión sobre unos hechos que, recuerda, “están siendo objeto de investigación en el procedimiento penal que se sigue en la Audiencia Nacional”, por los que Villarejo está en prisión provisional desde noviembre de 2017.

Y recalca que la entrevista con Villarejo, “perfectamente legítima” desde el punto de vista de la acción política y parlamentaria, “no puede ser equiparada” a las condiciones de una comparecencia parlamentaria ante los miembros de una comisión de investigación”, en la que sí podría plantearse, dice, la necesidad de no grabar ese encuentro “en orden a velar por los derechos fundamentales del investigados” a la defensa y a la presunción de inocencia.

Para la Audiencia, la presencia del abogado de Villarejo en ese encuentro “carece de todo apoyo constitucional”, pues se trata de una actuación “estrictamente extraprocesal”, por lo que no autoriza que el letrado Antonio García Cabrera asista, como había solicitado.

A la magistrada le parece “razonable” que Instituciones Penitenciarias haya limitado a dos personas la comisión que se entrevistará con Villarejo, por lo que en el improbable caso de que Olona se hiciera acompañar por el abogado del excomisario, este no asistiría como su letrado, por lo que no se aplicaría la restricción de no grabar sus comunicaciones para salvaguardar su derecho de defensa, tal y como establece el Reglamento Penitenciario.