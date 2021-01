Villarejo arremete contra Podemos por “vetarle” en la comisión de “Kitchen”

La decisión de Unidas Podemos de rechazar que José Manuel Villarejo declare en la comisión parlamentaria sobre la “operación Kitchen” -el supuesto espionaje parapolicial a Luis Bárcenas para sustraerle documentación comprometedora para el PP- no ha sentado nada bien al comisario jubilado. En un comunicado, Villarejo -en prisión provisional por el “caso Tándem” desde noviembre de 2017- arremete contra la formación de Pablo Iglesias, cuya actuación tacha de “repugnante” por un comportamiento que considera “arbitrario y caprichoso”.

El excomisario -absuelto recientemente de su primer juicio, por calumnias y denuncia falsa contra el ex director del CNI Félix Sanz Roldán- asegura que el ejemplo dado por Podemos resulta “especialmente sangrante” y dice no entender que -al igual que el PSOE- ahora considere que su testimonio intoxica cuando su comparecencia “hace apenas un mes esencial para poner negro sobre blanco lo que sus señorías consideran que debe conocerse a los cuatro vientos, más allá la sede judicial”. “¿Por qué ahora los fariseos gerifaltes de este partido no lo ven “inteligente”? -se pregunta- ¿Cuál es la raíz del cambio de chaqueta? ¿Valen lo mismo los principios de los portavoces morados que los que ridiculizaba Groucho Marx?”.

“¿A quién intenta mentir, y en la cara, el partido del vicepresidente Iglesias cuando apela a un eventual riesgo de intoxicación del comisario?”, insiste Villarejo en su particular Yo acuso.

Desde la prisión de Estremera (Madrid) Villarejo recuerda al partido morado que “venía a fulminar la casta” y “llevaba más alta que ningún otro la bandera de la regeneración”, erigiéndose en “paladín de la transparencia” y le acusa de quedar ahora “retratado en sus trampas, en sus artimañas, en sus miedos, en su maldad… y en su estafa, materializada en esta ocasión en el Congreso de los Diputados”.

Denuncia la “cloaca” del PSOE

El comisario jubilado ve una “broma” que dé “lecciones de pulcritud y de respeto a la verdad” un partido “con su financiación entera bajo sospecha en países caribeños y del Gran Oriente Medio”. “¿A qué juegan quienes tienen a parte de sus dirigentes respondiendo ante los tribunales por presuntos delitos, y muy graves?”.

En su comunicado, tampoco ahorra críticas al PSOE, del que se pregunta si alguna vez ha tenido “compromiso con la transparencia y la verdad” y no solo “con la táctica y sus intereses partidistas”. En la hora de la verdad, se queja, actúan “tapando y ocultando todo lo que no les interesa que se conozca”, lo que califica como su “cloaca”, que dice haber denunciado ante los tribunales “sin ningún éxito”.

Para Villarejo “se está fraguando un paripé”, un “teatro” por la “obsesión de tapar las vergüenzas, presentes y pasadas, de algunos de los partidos que van a sentar a sus voceros” en la comisión parlamentaria para que actúen “como implacables interrogadores”.