Podemos recuerda que la renovación del CGPJ está pactada desde verano entre Sánchez e Iglesias

Ante los movimientos de esta semana del presidente del Gobierno para volver a establecer una interlocución con el principal líder de la oposición para reactivar las negociaciones para renovar la cúpula del Consejo General del Poder Judicial, Podemos recuerda ya a su socio en Moncloa que ya existe un acuerdo cerrado desde verano.

La llamada del jefe del Ejecutivo de este miércoles al presidente del PP, Pablo Casado, con el objetivo de volver a desencallar las negociaciones en ciernes, se lee también como un movimiento en clave interna dentro del Gobierno tras las continuas discrepancias entre socios y por la presión que los morados ejercen para activar cuanto antes la reforma de mayorías en el Congreso de los Diputados para aislar al PP de la negociación sí continúan con el veto a los morados.

Tras este escenario, fuentes cercanas a Unidas Podemos inciden en que existe un pacto cerrado entre el presidente del Gobierno y el vicepresidente desde el verano. Una propuesta en la que hay planificados puestos reservados para Podemos, que es rechazada en absoluto por los populares, a pesar de la última llamada telefónica entre Sánchez y Casado. El objetivo de la parte socialista en el Gobierno es la de evitar la reforma legal para reducir las mayorías necesarias para renovar al CGPJ, una reforma que de hecho fue registrada por ambos en el Congreso de los Diputados. Es por ello la urgencia de Sánchez de desbloquear con el PP la renovación en la que los populares deben ceder y aceptar la presencia de los morados en el CGPJ.

Ante el bloqueo de los populares para admitir a Podemos en la cúpula del CGPJ desde Podemos ya avisan que de no cerrarse un pacto no habrá otra opción que reducir las mayorías en la Cámara Baja, una operación en la que los morados confían sacar con la mayoría de la investidura; con ERC y Bildu con el fin de que participen en la elección de los vocales. Sin embargo, son conscientes de que no es el escenario que prevé Sánchez.

Los morados, incluso, tienen en mente plantear enmiendas a la ley para la reforma del CGPJ presentada con el PSOE. En la segunda votación en el Congreso de los Diputados, además de la mayoría absoluta necesaria para elegir a los doce vocales judiciales, se necesitaría el apoyo de la mitad de los grupos del Parlamento. En la Cámara habitan 10 grupos, por lo que bastaría con cinco. De esta manera, Unidas Podemos apuesta por volver a emplear la fórmula para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que contó con 188 «síes». De este modo, el Congreso daría luz verde a un nuevo órgano con el respaldo de los siguientes grupos –además de con la mayoría absoluta–: PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu y el Grupo Plural (BNG, Compromís, Más País y JxCAT), por ejemplo. Aquí el deseo explicitado de Iglesias de que en el órgano judicial también participe el partido independentista y el heredero de Batasuna. «El Estado es de todos, tienen que participar», aseguró a finales de año.