Pillan a la falangista Isabel Medina con una bandera con la esvástica nazi en una entrevista

Isabel Medina Peralta se dio a conocer por su discurso antisemita en un acto de homenaje a los caídos de la División Azul el pasado 13 de febrero, en el que afirmaba que “el judío es el culpable”. En una entrevista con LA RAZÓN confesó sentirse “fascista o nacionalsocialista”.

Tras lo ocurrido, la joven también fue entrevistada el canal de Youtube ‘Estado de Alarma TV’. Bajo el título ¿Se arrepiente de atacar al pueblo judío?, Isabel Medina se unía a una videollamada para responder a las preguntas de Hugo Pereira y Rodrigo Villar.

En ese preciso instante, se puede ver a su espalda la bandera nazi con una esvástica. “Qué tiene una esvástica detrás”, se escucha decir a Rodrigo Villar, ante lo cual, Isabel Medina reacciona rápidamente pidiendo que no la muestren: “Ay no, perdona, espera, esto no la saquéis, voy a cambiar la perspectiva”. En ese instante se ve como su cámara se apaga.

Corta rápido que se nos ha colado una esvástica pic.twitter.com/yiKihgRWj7 — Miquel Ramos (@Miquel_R) February 22, 2021

Ambos entrevistadores comenzaron a reír tras lo sucedido. El vídeo de la entrevista ha sido publicado en el mencionado canal de Youtube, aunque sin el citado momento en el que aparecía la bandera nazi. La cuenta de Twitter de la protagonista fue cerrada días atrás por incumplir las reglas de la red social.

La Fiscalía estudia si se cometieron delitos de odio

La Fiscalía de Madrid abrió diligencias para investigar los hechos acaecidos durante el homenaje a los caídos de la División Azul para determinar si se profirieron gritos antisemitas durante la concentración. El Ministerio Público entiende que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito relativo al ejercicio de los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas.

En el decreto de incoación de diligencias, se designa a una fiscal para instruir la causa y la sección de Ciberodio de la Fiscalía Provincial de Madrid anuncia que se practicarán las pruebas “conducentes a determinar, esclarecer y concretar los presuntos hechos delictivos”.