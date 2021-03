Sánchez jalea “más feminismo” antes de que los jueces fallen sobre el 8-M

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha tuiteado esta mañana un mensaje en la red social Twitter sobre las mujeres y el 8-M, Día Internacional de la Mujer. En concreto, el presidente del Gobierno ha puesto “las mujeres sufren discriminaciones, violencias, más responsabilidades familiares, peor acceso al mercado laboral, solo #PorSerMujeres. Ellas son, además, las que han soportado una mayor carga durante la pandemia. Este #8M2021. Necesitamos más feminismo que nunca. Juntas y juntos”.

Este mensaje lo ha publicado tan solo unas horas antes de que se reúna el TSJM para decidir sobre los recursos de los sindicatos y organizaciones feminista contra la decisión de la Delegación del Gobierno de Madrid de prohibir estas marchas.

Las mujeres sufren discriminaciones, violencias, más responsabilidades familiares, peor acceso al mercado laboral, solo #PorSerMujeres. Ellas son, además, las que han soportado una mayor carga durante la pandemia.



Este #8M2021 necesitamos más feminismo que nunca. Juntas y juntos pic.twitter.com/41gmXVBVx9 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 6, 2021

Magistrados del TSJM se reunirán esta tarde para deliberar sobre los al menos siete recursos presentados contra el veto del 8M. Según informan fuentes jurídicas a LA RAZÓN, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se reunirán hoy para resolver sobre los recursos presentados contra la decisión de la Delegación de Gobierno. Por lo tanto, la decisión, o las decisiones —porque pueden resolverse de forma conjunta o bien individual– se conocerán a solo unas horas de la celebración de las grandes marchas previstas para el lunes entre las 18:00 y 21:00 horas.

Pueden darse dos escenarios. Por un lado, se puede aplicar medidas cautelares –como solicitan en sus recursos las partes interesadas–lo que dejaría en suspensión la resolución dictada por la Delegación de Gobierno que daría pie a la celebración de estas marchas o que tome como criterio las resoluciones similares dictadas desde que comenzó en marzo la pandemia y en la que se mostró a favor de preservar el derecho de reunión.

También es posible que el TSJM rechace los recursos presentados y que tanto las organizaciones feministas como los sindicatos soliciten amparo ante el Tribunal Constitucional. En ese caso, según ha podido saber LA RAZÓN, se celebrará un pleno extraordinario para resolver el recurso y que se conozca el fallo antes del inicio de las grandes marchas previstas para el próximo lunes.

Mientras que se resuelve, el Gobierno ya ha empezado su campaña de reivindicación a través de las redes sociales. No en vano, con los contagios todavía en el punto de mira, se prevé que las celebraciones virtuales sean las protagonistas mañana y el lunes.

Críticas al tuit de Sánchez

Sin embargo, el tuit de Sánchez ha recibido numerosas criticas. El mensaje, que acompaña con un vídeo en el que deja ver que las niñas no pueden jugar al fútbol o que a todas la jóvenes las persiguen por las noches cuando salen de la discoteca, ha recibido numerosas críticas en las redes sociales de otros internautas que le recriminan que no se puedan celebrar este años las manifestaciones en Madrid o, por otro lado, que la marcha del año pasado fue un foco de contagio.

Así una tuitera que responde al nombre de @gabaseer le dice que “el vídeo es malísimo y tendencioso. He jugado al fútbol sin problemas con familiares, tenía muñecas. Me han piropeado y no me molesta, a veces se pasan pero no es maltrato, es educación. Lo de las tareas en casa, siempre repartido y hay muchos hombres cuidando a mayores. Error”.

El vídeo es malísimo y tendencioso.

He jugado al fútbol sin problemas con familiares, tenía muñecas. Me han piropeado y no me molesta, a veces se pasan pero no es maltrato, es educación.

Lo de las tareas en casa, siempre repartido y hay muchos hombres cuidando a mayores.

Error. — Gabriela (@Gabaserr) March 6, 2021

Otra, mujer, @BlanchetLaura le dice que “Hacer paripés y postureo es lo único que sabes. Ah y farfullar palabras vacías”

El vídeo es malísimo y tendencioso.

He jugado al fútbol sin problemas con familiares, tenía muñecas. Me han piropeado y no me molesta, a veces se pasan pero no es maltrato, es educación.

Lo de las tareas en casa, siempre repartido y hay muchos hombres cuidando a mayores.

Error. — Gabriela (@Gabaserr) March 6, 2021

Otra de internauta, le echa en cara que su hija no pueda tener festival de Navidad en el colegio por las restricciones impuestas por la pandemia y que, ahora, si que se puedan celebrar cientos de marchas en todo el país, en las que las medidas de distancia social, probablemente, se incumplan

@sanchezcastejon yo soy mujer y creo q no se debe salir a la calle en la situación q estamos. Son unas irresponsables las q lo hacen. Mi hija no puede tener festival de navidad ni fiesta de fin de curso pero si pueden los adultos salir a la calle todos juntos.q ejemplo!! — Pi (@pi_izquierdo) March 6, 2021

También muchos hombres han criticado el mensaje porque creen que ese mensaje es una falacia, al considerar que ellos también han colaborado durante la pandemia.

Ese video es una puta vergüenza, e insultante para el hombre. Yo estoy casado, trabajo, tengo un hijo y una hija y me he desvivido por mi casa y por ellos por igual. No voy a bares, siempre en casa, llevandolos a sus citas médicas, explicando sus deberes, preparando sus cenas... — boskekalistro💚🇪🇸💙 (@boskekalistro) March 6, 2021

Otros mensajes sacan los colores al presidente al pedirle más responsabilidad ante el presunto caso de abusos contra menores en Baleares o una condena firme a la manada que el pasado fin de semana agredió a una turista.