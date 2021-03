El expresidente de la Generalitat de Cataluña y actual eurodiputado Carles Puigdemont, dice en una entrevista publicada hoy en el medio “Político” que las fronteras “no son divinas” y que se deben poder cambiar para ajustarse a la voluntad de la generación actual. “Las fronteras existen, si, pero las fronteras no son de Dios, no son divinas”, dice el eurodiputado, en vísperas de la decisión que el Parlamento Europeo adoptará el lunes sobre su inmunidad parlamentaria y la de sus compañeros de partido Toni Comín y Clara Ponsatí.

Añade que uno “puede estar de acuerdo en cambiar las fronteras. Las fronteras son algo artificial. Todas las naciones son artificiales. Cataluña, España es una decisión de una generación de personas que decide vivir junta de esa manera. De acuerdo, eso probablemente funciona para nuestros antecesores, pero ¿qué pasa con la siguiente generación de nuestro mundo actual?”, dice Puigdemont.

Problema para la UE

El expresidente de la Generalitat habla de su situación y de cómo la crisis catalana puede llegar a ser un problema para la Unión Europea. “Para nosotros, no es un caso personal”, dice Puigdemont, que añade que no están protegiendo sus derechos particulares sino “también a nuestros votantes, más de un millón de votantes, más de un millón de ciudadanos europeos que votaron para ser representados por nosotros, unas minorías no solo nacionales, sino minorías políticas, disidentes”, informa Efe.

Añade que si los disidentes “son amenazados, Europa tiene un problema”.