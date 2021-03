Las identificaciones previas, el mejor sistema para evitar disturbios en las manifestaciones ilegales

Las identificaciones por las Fuerzas de Seguridad de personas que van a participar en manifestaciones o concentraciones ilegales se ha demostrado como un método eficaz para evitar posteriores alteraciones del orden público. De hecho, en la convocatoria de hoy domingo, que tampoco había sido comunicada a la Delegación del Gobierno y que era convocada por una treintena de organizaciones, sólo han asistido 150 personas, a cinco por grupo.

En las últimas semanas se ha utilizado esta acción preventiva en dos ocasiones, en la Plaza de Callao y en la que tuvo lugar ayer en la Plaza de Atocha y aledaños y, en ambas, han servido como elemento de disuasión.

Si a este operativo policial se suma el que realizan los agentes de las Unidades de Intervención (UIP) para, como ocurrió ayer, embolsar a los manifestantes; y la labor de la Brigada de Información (BIP) para tener datos previos sobre las intenciones de los convocantes de los actos ilegales, se completa el cuadro de eficacia del que hoy se alegraban hasta los sindicatos del CNP.

A este respecto, Jupol, mayoritario en el Consejo de la Policía, ha puesto de manifiesto su satisfacción: “por fin” la Dirección General del Cuerpo se ha posicionado “del lado de los agentes” y ha puesto a su disposición los medios materiales y humanos necesarios para disolver sin incidentes una manifestación ilegal. El portavoz de este sindicato, Pablo Pérez, ha destacado el cambio de criterio de la Dirección General de la Policía para montar el dispositivo ante esta convocatoria de manifestación ilegal por parte de más de 30 grupos de extrema izquierda y movimientos antisistema, “gracias a lo que se ha logrado que una manifestación que se preveía violenta, en la que se ha tenido que identificar a más de 800 personas, se haya solucionado sin ningún tipo de altercado”.

Pérez ha indicado que “han hecho falta cientos de policías heridos para que desde la cúpula policial se den cuenta de la necesidad de situarse en el bando correcto y sumar esfuerzos junto a los policías nacionales que día a día defienden los Derechos y Libertades de todos los ciudadanos en las calles”. En erste sentido, ha destacado también “la excelente forma de ejecución” del operativo por parte de los agentes de la UIP.

La eficacia de las identificaciones se pone de manifiesto también en los manuales que utilizan los grupos de ultraizquierda y anarquistas. “no te puedes negar a ser identificado “legalmente” (mostrar tu DNI). Si te negases expresamente o te resistes, te pueden aplicar el art. 556 del Código Penal por desobediencia a la autoridad, cosa que les encantaría. No les des ese gusto. El DNI es intransferible. Por lo tanto, si optas por identificarte no tienes por qué entregarlo, sólo enseñarlo, aunque la madera te dirá que tiene que verificar su autenticidad (…) pregunta por qué estas siendo identificado, esto les recordará que no pueden identificarte sin ningún motivo y, si lo hay, deben de comunicártelo, aunque seguro que se inventan un motivo”.

“Si te dicen que los acompañes a comisaría --añade-- pero alegando que no estas detenido, desconfía y llama a quien desees informando de tu situación. Pregunta si has cometido algún delito y que, si no es de este modo. que prefieres ir a tu casa. Seguramente cuando estés en comisaria te digan que en ese mismo momento vas a ser detenido”.

La realidad es que las personas que no llevan ningún tipo de identificación o se niegan a mostrarla son las que son llevadas a dependencias policiales para verificar su filiación.

En cualquier caso, según indican ellos mismos, los que acuden a manifestaciones ilegales llevan apuntados los teléfonos de determinados abogados para ponerse en contacto con ellos en caso de detención como consecuencia de disturbios o alteraciones del orden público.