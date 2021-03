Margarita Robles ataca a Iglesias por denunciar al PP

Discrepancias desde el principio y hasta el final. Margarita Robles es una de las ministras que más han chocado con Unidas Podemos desde que se configurará el Gobierno de coalición y ahora que se acerca la salida de Pablo Iglesias del Gabinete, la titular de Defensa le ha dejado algunos recados a modo de despedida. En una entrevista en La Sexta Noche, Robles no perdió la oportunidad de explicar algunas de las decisiones que no comparte con el todavía vicepresidente segundo.

Calificada por los morados como la “ministra favorita de la derecha”, la titular de Defensa criticó que Iglesias haya promovido una denuncia contra el secretario general del PP, Teodoro García Egea, por un presunto delito de cohecho en la moción de censura de Murcia. El líder de Podemos anunció en su última sesión de control al Gobierno en el Congreso acciones judiciales ante la Fiscalía Anticorrupción, una iniciativa que Robles considera que supone “judicializar” la vida política.

“Cuando hay unas actuaciones políticas que no se comparten, hay que hacer la crítica política correspondiente, pero no conviene, y creo que no es lo adecuado en una democracia, llevar las cuestiones políticas al ámbito de lo judicial”, señaló, para apuntar: “La vida política no se debe judicializar”. Las críticas de Robles van en la línea del desmarque de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, el pasado jueves, desvinculando al Ejecutivo de la decisión de Iglesias. “Esa decisión la ha tomado Iglesias como líder de un partido, no como vicepresidente segundo”, aseguró Calvo.

Este no fue el único punto de discrepancia. Robles también afeó al vicepresidente la forma en la que anunció que dejaba el Gobierno. Unas formas que consideran desleales desde Moncloa. “El anuncio lo hizo el mismo día que Sánchez estaba rindiendo un homenaje en Francia en el que se reunía con personas que se habían tenido que exiliar; la comunicación es importante siempre y me parece que no era el momento más adecuado para poner el foco en irse del Gobierno”, aseveró.

La ministra puso, además, de relieve la incoherencia del vicepresidente, que forzó su entrada en el Gabinete en 2019 y que ahora anuncia de forma sorpresiva su salida. “Es evidente que el señor Iglesias quería ir al Gobierno. De hecho, no podemos olvidarnos de que hubo que realizar unas segundas elecciones porque dijo que si no entraba en el Gobierno, no había Gobierno, por lo que es un poco sorprendente que dé esta noticia cuando llevamos solo un año y hay tantísimo por hacer”, recriminó, insistiendo en el que le hubiese gustado “que lo hubiera comunicado de otra manera, en otro día diferente”.

En esta línea, Robles consideró que Iglesias ha mantenido posiciones “radicales” en algunas ocasiones, en las que han chocado, “sobre todo, en temas institucionales”. “Yo me considero una mujer plenamente de Estado, que creo en las Instituciones, creo que no se pueden cuestionar las Instituciones como puede ser la Monarquía que está perfectamente representada por Felipe VI; no se puede descalificar al poder judicial en su conjunto, y así muchísimas otras cuestiones”, defendió.

Mensaje para Belarra

Preguntada sobre Ione Belarra, el relevo de Iglesias al frente del Ministerio de Asuntos Sociales, Robles no olvida el enfrentamiento que ha existido con ella, que la ha ubicado en la diana de sus críticas en Twitter. “La señora Belarra está en las redes sociales, yo no lo estoy, las descalificaciones contra mí, no me importan. Cuando eres una servidora pública como yo, tienes que pensar en los ciudadanos y no en los planteamientos de una persona por la vía de los tuits. Los ciudadanos nos pagan por trabajar con ellos, no por poner tuits ocurrentes”, aseguró.

La ministra favorita de la derecha y la ultraderecha atacando a Unidas Podemos en la cadena propiedad de la derecha que pretende pasar por progresista.



Todo en orden.#L6Ncuartaola — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) March 27, 2021

La entrevista de Margarita Robles tuvo sus primeras reacciones en Podemos. El secretario general en Castilla y León, Pablo Fernández, aprovechó para volver a cargar contra la ministra de Defensa en sus redes sociales. “La ministra favorita de la derecha y la ultraderecha atacando a Unidas Podemos en la cadena propiedad de la derecha que pretende pasar por progresista. Todo en orden”, destacó Fernández.