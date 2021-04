Las comunidades socialistas refrendan el fin del estado de alarma: “No se puede vivir eternamente en la excepcionalidad”

Ante el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo y la intención del Ejecutivo central de no volver a renovar este mecanismo jurídico que otorga a las comunidades autónomas un paraguas jurídico para poder limitar los derechos fundamentales, los territorios gobernados por el PSOE respaldan la decisión tomada por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y confían en declaraciones a LA RAZÓN, o bien a través de sus redes sociales, que disponen de recursos suficientes para hacer frente a las contingencias venideras, como es el caso de la presidenta de Navarra, María Chivite o el líder autonómico de Aragón, Javier Lambán. El hecho de que decaiga el estado de alarma, lo ven como una “buena noticia para la recuperación”, según mantiene el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Para la presidenta de La Rioja, Concepción Andreu, “no tenía sentido prorrogarlo” y en el caso del líder de Castilla- La Mancha, Emiliano García-Page, refrenda la posición de Moncloa, aunque pide una estrategia común entre todas las comunidades para enfrentarse a la pandemia.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha

«Mejor apoyar una estrategia entre todos que no tenerla»

«Lo que dijo el otro día el presidente del Gobierno no es que el día 9 acaba el estado de alarma, es que trabaja, el Gobierno y el país en su conjunto, para que el día 9 no sea necesario tenerlo. Estas fueron las palabras literales, y me importa porque nos jugamos mucho todos, y los que estamos gestionando a pie de calle el asunto, más. Quedan varias semanas y yo estoy absolutamente convencido de que si la alarma el día 9 sigue, el Estado arbitrará mecanismos, porque no nos podemos quedar en ningún limbo. Sería razonable hacer a futuro una reflexión sobre la legislación excepcional. Hace falta coherencia; es mejor apoyar una estrategia entre todos, aunque sea equivocada, que no tener estrategia».

Ximo Puig, presidente de la Comunidad de Valencia

«Se dan las condiciones para que se levante»

«Hace semanas que trabajamos con el escenario de la finalización del estado de alarma el 9 de mayo. Considero que es un horizonte razonable, así como anunciarlo con un mes de antelación. Los indicadores sanitarios en la Comunitat reúnen las condiciones para que se levante. En todo caso, habrá que ir viendo cómo se comporta la situación epidemiológica durante esta cuarta ola y adoptar las medidas y ajustar las decisiones en función de la evolución de la pandemia. Fuera del estado de alarma no nos encontramos desprotegidos. En la Comunitat Valenciana adoptamos medidas de restricción de la movilidad en octubre, sin estado de alarma, avaladas por el TSJCV».

Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura

«No se puede vivir eternamente en la excepcionalidad»

«El anuncio sobre la finalización del estado de alarma es justo y necesario si tenemos en cuenta los datos actuales, así como del calendario de vacunación. Considero además que España cuenta con legislación que permite la toma de decisiones en el nuevo escenario a partir del 9 de mayo. Es una decisión lógica, ya que no se puede vivir eternamente en un estado de excepcionalidad. Es una cuestión de la que las comunidades han estado hablando con el Gobierno desde hace tiempo, aunque la última palabra corresponde al Ejecutivo central. Se abre un escenario en el que las decisiones se tienen que tomar en común y es más fácil ponerse de acuerdo cuando hay voluntad».

Concepción Andreu, presidenta de La Rioja

«No tendría sentido prorrogarlo»

«Nuestro deseo es el mismo que el que tiene el presidente del Gobierno: que no fuese necesario prorrogarlo y que se diesen las circunstancias para ello. No obstante, desde el Gobierno de La Rioja estaremos como siempre a la altura de las circunstancias para colaborar y continuar apostando por la formula de la cogobernanza. El estado de alarma está siendo un instrumento útil, que aporta seguridad jurídica. Pero es un mecanismo legal excepcional que debe estar reservado para momentos de excepcionalidad. El avance de la vacunación nos pone en un escenario en el que las medidas sanitarias están dentro del margen de las competencias autonómicas y, por tanto, no tendría sentido ampliarlo más».

Javier Lambán, presidente de Aragón

«Tenemos recursos para hacer frente a las contingencias»

«Siempre hemos actuado con lealtad y con respeto al Consejo interterritorial. En Aragón, el paraguas estatal del estado de alarma lo hemos complementado con nuestra propia normativa; somos la única comunidad que hemos legislado en esta materia. Las comunidades tenemos recursos para hacer frente a las contingencias que vayan surgiendo. Hasta el 9 de mayo falta un mes; vamos a confiar en que la situación mejore y las medidas se puedan flexibilizar. Sobre las decisiones unilaterales de algunas comunidades, consideramos que estas decisiones se deben tomar en el seno del consejo interterritorial. Si cada uno fuese por su cuenta saldríamos mal parados».

María Chivite, presidenta de Navarra

«Hay mecanismos para luchar contra la pandemia»

«Las comunidades tenemos mecanismos y herramientas importantes para hacer frente a la pandemia. Quiero recordar que en Navarra, los jueces nos autorizaron el cierre perimetral de la comunidad sin estar en estado de alarma. Adivinar cómo estaremos el 9 mayo es adivinar mucho, pero es verdad que el presidente hizo el anuncio en un contexto en el que se está avanzando mucho en el proceso de vacunación y con la perspectiva de que la cuarta ola no va a tener una incidencia como la anteriores. Pero en las reuniones de los Consejos Interterritoriales se toman decisiones consensuadas y creo que esa cogobernanza funciona. Hay un proceso de escucha a las comunidades».

Ángel Victor Torres, presidente de Canarias

«Es una buena noticia para la recuperación»

«El aumento de la vacunación y las respuestas que se han dado a momentos críticos, como el verano, Navidad, Carnaval y Semana Santa, muestran que aún hay que esperar a ver en los próximos días su influencia. Habrá que mantener algunas medidas para poder bajar la curva, pero todo hace prever que irá a mejor en abril y en mayo. Por lo tanto, el fin del estado de alarma es una buena noticia para la recuperación sanitaria y económica del país. Las medidas a tomar las decidirá lógicamente la evolución de la pandemia y la cogobernanza que se establecerá, entiendo, de nuevo entre el presidente del Gobierno y los presidentes autonómicos, y hay circunstancias en las que sí tenemos que buscar soluciones».

Meritxell Budó, consejera de presidencia de Cataluña

«Las medidas que tomemos deberán pasar por el TSJC»

El Govern está en funciones y es de coalición, por lo que hay diversidad de voces. Mientras desde Vicepresidencia (Pere Aragonès) prefieren esperar al 9 de mayo y ver la situación epidemiológica para tomar una postura, desde la Consejería de Presidencia (Meritxell Budó) consideran que sin estado de alarma podrán seguir haciendo lo mismo que se está haciendo ahora. «Pero con una diferencia: a partir de ahora estas medidas deberán pasar por el TSJC. En este sentido, queremos recordar que confinamos la Conca d’Òdena sin estado de alarma», exponen. «Nosotros tomaremos las medidas igual, con criterios sanitarios, siempre que se tengan que aplicar porque, teóricamente, está yendo a mejor».

Francina Armengol, presidenta de Baleares

«Es absolutamente necesaria una desescalada lenta»

«Estudiaremos qué medidas tomar una vez haya finalizado el estado de alarma para asegurar una desescalada lenta. Necesitamos todas las herramientas jurídicas para poder tirar adelante y queremos hablar con el Gobierno para saber si piensa habilitar un marco jurídico para permitirnos tomar decisiones. Baleares estudiará qué decisiones puede tomar para asegurar medidas restrictivas. Dependerán de las competencias que el Gobierno le confiera al Consejo Interterritorial, si el presidente anuncia que este órgano es el encargado de tomar las decisiones. Pero es absolutamente necesario que la desescalada sea lenta. No por tener prisa hay que perder de vista el objetivo general».