Un diputado de EH Bildu revela que recibió una carta de El Escorial con una cinta de Agatha Christie

El diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu ha desvelado a través de su cuenta de Twitter que, el pasado 11 de marzo, recibió en el Congreso de los Diputados un sobre con una caligrafía similar a la de la carta amenazante que ayer recibió la ministra de Industria, Reyes Maroto.

También, el remitente “curiosamente”, era de El Escorial (Madrid), pero el diputado de EH Bildu tomó el contenido del sobre como un “regalo”. “A mí no me envió una navaja, sino una película de Agatha Christie”. Además, el sobre contenía “varias hojas escritas que no he conseguido descifrar”, confiesa.

ℹ️ El día 11 de marzo recibí un sobre con un regalo.



Curiosamente el remitente era de El Escorial y es familiar de un diputado de extrema derecha.



Similitudes

El sobre que portaba la carta amenazante con una navaja “aparentemente ensangrentada” que remitieron a Reyes Maroto contenía también folios grapados con copias ampliadas de mensajes de WhatsApp y Twitter. Además, incluía un folio manuscrito con palabras sueltas y frases que no se habían podido descifrar aún.

El sobre que recibió Reyes Maroto con una navaja "aparentemente ensangrentada"

La Policía Nacional identificó ayer al hombre que ha enviado a la ministra la misiva: un vecino de El Escorial diagnosticado de esquizofrenia. En el sobre figuraba como remite su nombre, sus apellidos y su dirección real, por lo que, aunque en un principio la investigación barajó que podría ser falsa, hizo posible su rápida identificación.

Fuentes del Ministerio de Interior se han limitado a informar sobre las 17:00 horas de que el caso por el envío del sobre con la navaja “aparentemente ensangrentada” había quedado judicializado.