Es Mónica García, la candidata de Más Madrid quien ha puesto en el centro durante esta campaña electoral a la crianza de los hijos, a la protección de los menores y con propuestas para poder poner en práctica la necesaria conciliación en la vida familiar. De hecho, la líder de izquierda se presenta en su propaganda electoral buzoneada como “médica y madre centrada en lo que de verdad importa”. De hecho, en una entrevista en LA RAZÓN, la dirigente aseguró que no quería que sus hijos “volvieran a la sección femenina”, en referencia a la rama femenina del partido Falange Española. En un video electoral, aseguró que a partir del 4 de mayo, “si alguna vez gobernáramos las madres, nos iría mucho mejor”.

En una campaña electoral muy marcada por el discurso del odio entre los bloques de izquierda y de derecha, queda en un segundo plano precisamente, las propuestas en materia de protección a los más pequeños. Casi todos ofrecen propuestas en materia de conciliación y de mejoras por la educación pública y gratuita. Sale a colación, entonces, el siguiente debate. Son nuestros candidatos padres y madres? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Qué votarán los hijos de los aspirantes a presidentes de la Comunidad de Madrid? Casi todos los líderes de las principales fuerzas políticas que concurren a las elecciones tienen hijos, excepto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La familia numerosa de Rocío Monasterio (Vox)

La candidata a presidenta de la Comunidad de Madrid por Vox, Rocío Monasterio, tiene 47 años, y es hija de cuatro hijos, tres niñas y un niño, de los que se desconoce sus nombres, debido a la protección que ejerce ella y su pareja sobre su vida familiar. Es la candidata a presidenta de la Comunidad de Madrid con más hijos, es decir, que forma una familia numerosa. Ella misma se define en sus redes sociales como “Arquitecto y empresaria, constructora de ideas y realidades. Madre de cuatro hijos. Ilusionada con VOX y con mejorar España”. En 2019, coincidiendo con el día de las familias, Monasterio dedicó un tuit a las familias e incluso mostró a sus cuatro hijos. “Queremos felicitar a todas las familias, el pilar fundamental de nuestra sociedad, dónde nuestros niños mejor pueden ser educados por sus padres en los valores que les formarán como personas, respeto, esfuerzo, generosidad y amor a España”, escribió en sus redes sociales.

Ella misma, en redes sociales, muestra de vez en cuando imágenes de sus más pequeños, siempre protegiendo su imagen para velar por su intimidad. De hecho, reconoce que todo el tiempo que no le dedica a la política es para sus hijos. En sus perfiles en redes sociales podemos ver varios ejemplos de ello. Por ejemplo, para dormir a sus pequeños, suele recurrir a la guitarra, incluso.

Desde @vox_es queremos felicitar a todas las familias, el pilar fundamental de nuestra sociedad, dónde nuestros niños mejor pueden ser educados por sus padres en los valores que les formarán como personas, respeto, esfuerzo, generosidad y amor a España 🇪🇸 . #DiaDeLaFamilia pic.twitter.com/ZYVEedP2dm — Rocio Monasterio (@monasterioR) May 15, 2018

La música amansa a las fieras....¡todos a dormir! ¡buenas noches! 😘😘😴 pic.twitter.com/l0wySCzCbC — Rocio Monasterio (@monasterioR) January 15, 2020

Está casada con el diputado de su mismo partido Iván Espinosa de los Monteros y precisamente ayer celebraron 20 años de casados, según compartió en redes sociales el propio dirigente con sus seguidores.

Mucha gente me habla sorprendida del aguante que tiene @monasterioR. Pero es que está entrenada, porque me tiene que aguantar a mí desde hace tiempo!😂



De hecho, hoy hace nada menos que 20 años que nos casamos. #Gracias por estos primeros 20 y muchas felicidades! pic.twitter.com/i83hBZD11X — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) April 27, 2021

En cuanto a sus propuestas en materia de Educación, los de Santiago Abascal apuestan por el pin parental para que los padres puedan supervisar los contenidos extraescolares de sus hijos Quieren además garantizar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, así como proteger la educación privada y concertada y establecer el cheque escolar además de garantizar que la educación es un mecanismo adecuado para la mejora personal y social de los niños.

Iglesias cría a tres niños junto a Irene Montero

El ex vicepresidente segundo del Gobierno y candidato de Unidas Podemos a la Puerta del Sol, Pablo Iglesias, cuenta a sus 42 años con tres pequeños. A los cuales cría junto a su pareja, la también ministra de Igualdad, Irene Montero (33 años). Sus dos primeros hijos, Leo y Manuel son mellizos. Nacieron de manera prematura el pasado 3 de julio de 2018 y tuvieron que pasar tres meses ingresados en el Hospital Gregorio Marañón, debido al adelanto del parto y a su estado de salud, que por entonces era débil. Su tercera hija, Aitana, nació, también “como es costumbre”, en palabras de los progenitores, de manera prematura el pasado dos de agosto de 2019.

Hoy ha nacido Aitana. Ha llegado antes de tiempo como es costumbre en la familia, pero por suerte y gracias a la... Posted by Pablo Iglesias on Friday, August 2, 2019

La crianza de sus hijos, sin embargo, se torna complicada, según reconocen ambos en los medios de comunicación. Ambos denuncian que no pueden sacar a sus hijos de paseo o al parque debido a los continuos escraches a los que se ven sometidos desde que decidieron instalarse en la localidad de Galapagar (Madrid). Ambos compraron un chalet en el año 2018 y en los últimos tiempos se han multiplicado las concentraciones frente a su casa. De hecho, como ha publicado LA RAZÓN, el también ex vicepresidente, en su declaración ante el juez por el caso que se investiga el supuesto acoso a su vivienda por parte de un vecino, el líder de Podemos reconoce que “he de restringir sus salidas al jardín por el miedo a que puedan escuchar los insultos de este señor. Muchas veces dentro de la casa les hemos tenido que cambiar de habitación porque cuando utiliza megafonía los gritos y los insultos se escuchan también dentro de casa”.

Como objetivos en materia educativa se marcan oponerse al veto parental porque supone eliminar la educación en valores. Su propuesta para la materia pasar por aumentar el gasto, subiendo impuestos a los que más tienen, es la única manera aseguran los de Iglesias de garantizar un sistema de calidad. Apuestan, además, por eliminar los conciertos educativos y piden una asignatura de feminismos.

Mónica García, la conciliación como reto

La candidata de Más Madrid a la Puerta del Sol tiene tres hijos. En sus redes sociales se define asimisma como “Médica y madre de tres hijos con la mirada puesta en la Sanidad Pública y el Bien Común”.

Ella misma, en una entrevista reconoció que era “madre de tres hijos maravillosos a los que tengo pensado dejar como herencia un mundo más justo y una sociedad mejor. Y ellos saben que cuando me empeño en algo, me empeño de verdad. (...) Yo quiero que mis hijos estén conmigo o con su padre, por eso muchas veces me veo trabajando por la noche. Actualmente no hay conciencia de que la conciliación consiste en renunciar”. De hecho, en el único debate electoral de esta campaña electoral, se dirigió personalmente a sus hijos en el llamado minuto de oro.

De hecho, la candidata de Más Madrid, en su afán por visibilizar la necesidad de conciliación, ha llevado en alguna ocasión a su hija a la Asamblea de Madrid. Hace poco tiempo publicó una fotografía en sus redes sociales sobre ese día. Recordaba que “si la conciliación de la vida laboral familiar y personal era ya una asignatura pendiente antes de la pandemia las costuras que la sostenían han saltado por los aires.” Se preguntaba Mónica García si tiene sentido “que algunos partidos políticos digan defender la familia sin haber hecho nada por la conciliación”.

Más Madrid se compromete a activar un plan de choque y evaluar las desigualdades creadas en el alumnado tras la pandemia. Plantean impulsar la ley educativa de la región y aumentar la dotación presupuestaria hasta el 5,5% así como aumentar las plazas de docentes.

Gabilondo, nueve hermanos y dos hijos

El candidato del PSOE a las elecciones de la Comunidad de Madrid tiene 72 años -es el candidato madrileño más longevo- y tiene dos hijos. No es familia numerosa, pero sus padres si lo fueron. Gabilondo tenía ocho hermanos más, uno de ellos es el periodistas Iñaki Gil. Es el quinto hijo de una familia religiosa. De ahí que profesó durante trece años los votos de castidad, pobreza y obediencia como fraile, hermano de los Corazonistas de Vitoria.

Tras su paso por la vida consagrada, una crisis de fe le llevó a abandonar los hábitos. Sería años después cuando decidió formar una familia y pasaría de nuevo por la Iglesia, pero para casarse.. Es padre de Hugo y Román y está casado con Paloma Olmedo. Cuando fue designado como ministro de Educación en el año 2009, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, su hijo menor le dijo: “Papá, ¿estás seguro de lo que vas a hacer, con la edad que tienes?”.

Desde el PSOE piden un gran pacto por la educación y abogan por impulsar la FP dual con 10.000 nuevas plazas, ampliar la oferta pública en municipios de más de 20.000 habitantes, aumentar las becas comedor y bajar los precios de la universidad.

Edmundo Bal, padre de dos hijos. Uno de ellos era votante de Podemos y el 4-M se abstendrá

El candidato de Ciudadanos a la Puerta del Sol es abogado del Estado, diputado del partido naranja en el Congreso de los Diputados y tiene 53 años. Está casado y tiene dos hijos. En su casa, según el próximo 4 de mayo, la elección de la papeleta en las urnas dividirá a la familia. Uno de sus hijos, que recibe el mismo nombre que su padre, no le votará. Simpatizante de Podemos en el pasado, Edmundo Bal Jr. - de 22 años- se decanta por la abstención. En una entrevista en ABC explica que si bien en las elecciones generales dl pasado 10 de noviembre votó por Pablo Iglesias, sus ideas “han cambiado bastante”. “Dentro de esas ideas lo que sí puedo decir abiertamente es que soy abstencionista. En las anteriores elecciones generales sí que voté a Podemos porque caí en la trampa, pero nunca me he identificado lo suficiente con ese partido ni con ningún otro como para afiliarme ni decir que soy de un partido. No voy a votar”, explica.

Desde Ciudadanos nquieren garantizar la libertad de elección de las familias y por eso se oponen a la Ley Celaá para garantizar una educación de calidad e inclusiva. Acusan a la izquierda de atacar a la educación privada.

Isabel Díaz Ayuso, sin hijos y divorciada

La presidenta y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, periodista de profesión y doctora en Comunicación política. Es la única líder de los principales partidos políticos que no tiene hijos. Tampoco está casada. A principios de año rompió con su pareja, el peluquero Jairo Alonso. En una entrevista en Vanity Fair aseguró entonces que no iba a hablar del mundo sentimental. “Nunca lo he hecho. Me he definido siempre como una mujer muy independiente que ha salido adelante por sí misma. No tengo hijos. Me gustaría, pero por ahora no he podido”, expresaba en dicha publicación. Sobre su ex: “Nos conocíamos de adolescentes, de salir y verlo por ahí”.

El PP apuesta por una educación pública de la máxima calidad sin privar a los padres de la libertad de elegir la forma de educar a sus hijos.