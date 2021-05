Otegui prosigue su campaña contra las terrazas y las compara con las del París ocupado por los nazis

A la izquierda y los separatistas no les ha sentado nada bien la victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de Madrid; de modo particular, al reelegido coordinador de EhBildu, Arnaldo Otegui, que ha publicado un tweet en su cuenta en el que muestra una fotografía de las terrazas de París durante la ocupación nazi Terrazas de París y afirma que “algun@s colaboraban con ell@s. Mientras, otr@s organizaban la famosa Orquesta Roja, el servicio de espionaje antinazi organizada por la URSS”.

¿Comunismo o libertad?, se pregunta. Utiliza uno de los lemas de Ayuso en la campaña electoral. No es la primera vez que el ex etarra la emprende contra las terrazas de los establecimientos hosteleros. El pasado día 10 de mayo publicó otro mensaje en Twitter en el que aseveraba que hubo «gente que dio la vida para que hubiera partidos y sindicatos, no para que hubiera terrazas; ya había terrazas y se podían beber cervezas con Franco. La libertad es otra cosa».