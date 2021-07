El magistrado Conde-Pumpido afirma que la sentencia del Constitucional “crea un grave problema político”

El magistrado Cándido Conde-Pumpido ha emitido un duro voto particular a la sentencia que declarar inconstitucional el real decreto que amparó legalmente las restricciones a la movilidad en el primer confinamiento en el que considera que el fallo del Tribunal Constitucional “crea un grave problema político al desarmar al Estado contra las pandemias, privándole del instrumento que la ley determina expresamente para hacer frente a las crisis sanitarias, el estado de alarma”.

Además, prosigue el que también fuera fiscal general del Estado, la interpretación de que el real-decreto del Gobierno es inconstitucional “no responde en absoluto [...] a verdaderos criterios jurídicos, pues utiliza un mero atajo argumental (calificar como suspensión una restricción intensa de un derecho fundamental con una argumentación muy pobre) para estimar la inconstitucionalidad de una medida sanitaria solicitada por un partido político, que previamente había apoyado expresamente en el debate y votación parlamentaria de la prórroga”.

El voto particular también lamenta que el fallo “aboca a los poderes públicos a la utilización futura de una herramienta, el estado de excepción”, que implica “una evidente disminución de las garantías jurisdiccionales de los derechos fundamentales”.

No hubo alteración del orden público

Conde-Pumpido discrepa de la propuesta que se hace en la sentencia, que considera que se tendría que haber declarado el estado de excepción, “a pesar de no concurrir el presupuesto para poder declararlo, que no es otro que una grave alteración del orden público”, dice el voto particular.

Pero el que fuera fiscal general del Estado va incluso más allá, y considera que los seis magistrados que apoyaron la sentencia sostienen que “lo procedente hubiera sido hacer desparecer el derecho a la libre circulación mediante su suspensión declarando el estado de excepción. Proponer que se garantizan mejor los derechos de los ciudadanos suprimiéndolos en lugar de restringiéndolos [...] es no entender el sistema de derechos fundamentales establecido en nuestra norma fundamental”.