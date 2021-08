Hoy llegarán a España 420 personas en tres aviones procedentes de Afganistán

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado hoy que España ha logrado un tercer ‘slot’, o franja de reserva de tiempo, para acceder al aeropuerto de Kabul, lo que permitirá que durante esta jornada lleguen a España 420 afganos evacuados.

Así lo afirmó durante una entrevista en la Cadena Ser en la que admitió que todavía quedan muchos intérpretes y colaboradores de las Fuerzas Armadas españolas por rescatar, e incidió en que la “situación es francamente dramática”, por las dificultades para acceder al aeródromo Hamid Karzai.

Robles subrayó que llegar a Kabul es muy complicado, y consideró muy difícil que aquellos que quisieran embarcar en los vuelos españoles, pero residían en Herat o Qala i Now (Badghis), y no han llegado a Kabul, puedan hacerlo ya. Después, señaló Robles, es complicado llegar al aeropuerto, y “les estamos pidiendo ponerse en grupo, llevar bufandas y gritar España”, ante la puerta de acceso, que “cambia cada día”.

“La situación es dramática y cada día que pasa es peor. Aún hay colaboradores de España que están en Afganistán. Los talibanes se están poniendo cada vez más agresivos, los controles son más duros. Muchos de los intérpretes no solo son de Kabul, sino de Herat. Entre las dos ciudades hay tres horas en coche. Vamos a sacar a todo el mundo posible, pero tengo que poner en valor el esfuerzo de las Fuerzas españolas. Sin duda se quedará gente, pero no lo vamos a dejar”, insistía Robles.

Cuando se agotan los días para sacar a los colaboradores afganos antes del 31 de agosto, fecha en la que Estados Unidos fijo su retirada del aeropuerto de Kabul, el operativo se acelera, y Robles adelantó que este martes ya han aterrizado en Dubái 290 personas, y a última hora de la mañana saldrá otro avión con 130 personas desde Kabul, por lo que finalmente serán unas 420 personas las que podrán volar hoy hacia España. “Hemos conseguido tres slots, uno más, y vamos a trabajar para seguir con ese ritmo de tres aviones diarios”.

Robles aclaró que “mientras el aeropuerto esté en funcionamiento”, desde España se llevarán los aviones “que sean necesarios para evacuar a la gente”. La ministra también aseguró que las operaciones se están llevando a cabo con “seguridad y discreción”.

“El Gobierno español está ocupado ahora en evacuar el mayor número de personas posible. EEUU debe de tomar una decisión de si permanece más allá de agosto. No me gusta dar fechas. Tenemos que ser muy cuidadosos por seguridad. Hay un drama humano y esta es una operación militar. Hay riesgos de todo tipo. No podemos dar muchos datos porque hay un riesgo de seguridad”, matizaba la titular de Defensa española.

“El riesgo de atentado existe en todo caso”, aseguró Robles, al tiempo que destacó que “lo más importante” es “la seguridad de nuestras Fuerzas Armadas” y de “las personas que intentan acceder al aeropuerto”.